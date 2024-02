Exhiben nueva FOTO de Peso Pluma al serle infiel a Nicki Nicole; besaba a a la mujer en bar

Comparta este artículo

Las Vegas, Nevada.- El famoso y reconocido cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, acaba de regresar al centro del escándalo, debido a que recientemente acaba de revivir su polémica y exhibieron una nueva foto del momento en el que afirman le fue infiel a Nicki Nicole, la famosa y querida cantante de rap argentina con la que llevaba meses saliendo, en la cual se puede besar a la mujer en un bar.

Como se sabe, el martes 13 de febrero, el intérprete de Ella Baila Sola fue acusado de infiel y las redes sociales lo volvieron tendencia con insultos, esto pues se hizo viral un video en el que se puede ver al joven mexicano al caminar de la mano de una misteriosa mujer, que después fue identificada como Sonia Sahar, que no es Nicole, señalando que estaban en uno de los casinos de Las Vegas, Nevada, después de que terminó el tan polémico Super Bowl LVIII, al que él asistió.

Ante este hecho, la intérprete de Entre Nosotros, empleó su cuenta de Instagram para lanzar un comunicado en el que confirmó su separación y la infidelidad de este: "El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto. Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar".

Y aunque todo parecía estar pasando y ambos artistas ahora se encontraban cada uno por su camino y la polémica en el pasado, a través de redes sociales una vez más revivieron esta infidelidad con una nueva fotografía, en la que ahora supuestamente el cantante de corridos tumbados, estaba en uno de los bares de la denominada 'Ciudad del Pecado', mientras que estaría dándole un apasionado beso a la joven antes mencionada.

Pero, aunque muchos toman esto como la prueba de que en verdad el intérprete de temas como Lady Gaga sí fue infiel y no hay como protegerlo diciendo que solo caminó de la mano con una amiga, hay quienes señalan que no se puede tomar como una prueba, debido a que la realidad es que se ve demasiado borrosa la imagen y no se le puede ver el resto a ninguno de los dos, así que pidieron un alto al hate.

