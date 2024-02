Flor Amargo revela lo difícil que es identificarse como no binario: "Somos más que un cuerpo"

Ciudad de México. - En una entrevista íntima y reveladora en el programa El minuto que cambió mi destino con Gustavo Adolfo Infante en Imagen Televisión, la talentosa cantautora Flor Amargo abordó temas profundos sobre su proceso de identificación con el feminismo y la fluidez de género.

Amargo compartió reflexiones sinceras sobre su propio proceso de aceptación y liberación, destacando el papel fundamental del feminismo en su despertar personal.

Para mí, esto es nuevo y sé que es difícil de entender porque cuando nací, no era ni mujer ni hombre. Pero no tomaban en cuenta que no somos solo cuerpo; también somos alma y emoción. Imagínate que eres emoción, eres alma, pero solo puedes elegir dos cosas. Te quieren meter en cajitas y te dicen: ‘O te vistes así o te vistes asá’, pero yo no quiero vestirme así. Ah, no. Entonces eres criticada, no encajas, nunca encajé", expresó la artista, compartiendo su experiencia de sentirse presionada por encajar en los moldes sociales preestablecidos.