Gabriel Soto llega a 'Hoy' sin Irina Baeva y confirma que no habrá boda: "No tiene caso"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este martes 20 de febrero el querido galán de novelas, Gabriel Soto, apareció en el programa Hoy a través de una entrevista en la que reveló que su boda con Irina Baeva continúa sin fecha de realización. Además de esta inesperada noticia, llamó mucho la atención que la actriz originaria de Rusia no estaba acompañando al mexicano, quien estaba a punto de tomar un vuelo hacia Miami, Estados Unidos.

Como se sabe, Soto y la también modelo comenzaron su relación sentimental en 2017 presuntamente mientras él aún seguía casado con Geraldine Bazán, quien los señaló públicamente de ser amantes. Después de varios años juntos, el protagonista de melodramas como Mi camino es amarte le propuso matrimonio a Baeva pero hasta la fecha siguen sin formalizar su relación, después de que se especulara que él le había sido infiel.

Y aunque la semana pasada se dejaron ver más que enamorados, durante su reciente entrevista con el programa Hoy y otros medios, el actor confesó que sus planes de boda con Irina Baeva sigue en pausa; sin embargo, descartó que se trate de una ruptura y señaló en realidad que tanto él como su prometida decidieron no casarse hasta que la familia de ella pueda viajar a tierras mexicanas para acompañarlos:

Repito y vuelvo a lo mismo, mientras no se arreglen las cosas en su país, va a ser complicado porque queremos hacer una boda con su familia, no tiene caso hacer una boda sin que no esté su familia", expresó el artista.

Crédito: Instagram @irinabaeva

Por otro lado, el galán de telenovelas confesó todo sobre el noviazgo que recién inició Elissa Marie, su primogénita: "Es un buen chavo, es amigo de la familia, mi sobrino es su mejor amigo, es deportista", Soto de 48 años. Sobre cómo ha manejado esta nueva etapa de su hija mayor, quien no ha brindado muchos detalles de su noviazgo, el histrión comentó:

Trato de ser… pongo límites evidentemente, como cualquier padre, pero también trato de darle, no su libertad, pero sí que esté bien, exacto, su espacio, que se sienta feliz, cómoda, sobre todo feliz, eso es lo más importante, y que esté bien".

Asimismo, Gabriel puntualizó a las cámaras que agradece ser un padre presente y estar al pendiente de quiénes y cómo son las personas con las que se está relacionando Elissa Marie. "La verdad es que yo agradezco la comunicación que tengo con mi hija, Elisa y yo tenemos una conexión sumamente especial, con Miranda también, pero Elisa ya está en una edad, en donde la comunicación es básica y fundamental", declaró.

Al respecto de la reciente celebración de XV años de la joven, Gabriel confesó que fue muy emotivo, pues hasta este momento comprendió que su hija ya no es una niña. "Se veía preciosa, preciosa, no, yo me derrito, o sea, te juro que lloro y luego me dice 'papá ya no llores', y yo 'es que me llena (de emoción)'… cuando cumplió XV años y la fuimos a festejar salió de su cuarto toda arreglada, te juro que se me salieron las lágrimas de decir 'es que mi bebé es ya una señorita, ya creció, es todo un adulto'", contó.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy