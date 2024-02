Lucero besa a Mijares en concierto y así reacciona Michel Kuri; descarta reconciliación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que Lucero confirmó su rompimiento con Michel Kuri el pasado 2023, se ha especulado mucho sobre si su exesposo Manuel Mijares estaría detrás de la separación debido a que se les ha visto más cercanos que nunca. Para añadir más a los rumores, la semana pasada la expareja se volvió tendencia luego de que 'La novia de América' le diera un inesperado beso al padre de sus hijos durante un concierto.

Ante este escenario, el empresario mexicano Michel Kuri fue abordado por la prensa en el Aeropuerto de la CDMX y habló respecto a una segunda oportunidad con Lucero, de quien se separó desde julio pasado. Al escuchar la pregunta sobre si ya regresó con Lucero y su amor volvió, él únicamente comentó que nunca ha dejado de querer a la cantante: "Sí, nunca se ha ido, no, nunca se ha ido”.

Dejando entrever que aún siente cosas bonitas por su expareja, el empresario aseguró que la también exactriz de Televisa tiene muchas cualidades. "Uy, todas, ¿cómo que me pregunta eso?, yo creo que ya lo sabe usted muy bien", Sin embargo, cuando se le cuestionó sobre si ya regresó con la protagonista de melodramas como Soy tu dueña, Michel replicó: “¿cómo me pregunta eso?, creo que es muy difícil de contestar ¿no?, tiene mucha carrera por delante todavía y tiene muchas cosas que hacer ella”.

No obstante, el socio del restaurante Bross Oyster Bar no ocultó que aún siente amor por la cantante mexicana: "El cariño siempre ha existido, siempre ha estado y siempre estará", declaró. Manifestado que su separación fue por los compromisos laborales que tiene Lucero, Kuri no descartó esperar a que la artista concluya sus proyectos para reanudar su romance.

¿Usted qué cree?... Yo creo que sí ¿no?... Basta ver su trayectoria y basta ver la historia de todo lo lindo que ha hecho en su vida como para hacerme esas preguntas, yo creo que es una mujer muy completa, está haciendo una carrera muy bonita, con su hija, con sus hijos, con su exmarido, entonces está todo muy bien", aclaró.

Finalmente, Michel expresó ante las cámaras del programa ¡Siéntese quien pueda! que no siente celos de ver cómo Lucero besa a Mijares durante sus shows, tal como ocurrió días atrás. "Sería yo muy tonto a esta altura de la vida tener celos, de algo tan bonito… ¿de veras quién a quién (le dio el beso)?, es lógico ¿no?, nada nuevo ¿no? son dos talentazos imagínense que no se hayan juntado", expuso al respecto.

Lucero dio beso a Mijares en pleno concierto

Fuente: Tribuna