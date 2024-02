Revelan que Justin Timberlake engañó a Cameron Diaz durante fiesta en Mansión Playboy

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Zoe Gregory, ex modelo de Playboy, ha sacudido Hollywood con afirmaciones explosivas sobre su conexión con el cantante Justin Timberlake en los años 90, mientras este salía con Cameron Diaz. En una entrevista con el medio Daily Mail el domingo, Gregory, ahora de 49 años, reveló detalles íntimos de un encuentro con Timberlake, entonces de 43 años, en una fiesta en la Mansión Playboy.

Gregory afirma que fue ella quien hizo el primer movimiento con el cantante, a pesar de que este mencionó estar comprometido con Diaz en ese momento. Sin embargo, según Gregory, Timberlake finalmente cedió ante sus avances, y ambos compartieron un momento íntimo en la fiesta. Aunque Gregory aclara que no llegaron a tener relaciones sexuales, admitió haberse besado y acariciado con el cantante.

Justin Timberlake y Cameron Diaz

El representante de Timberlake no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre estas acusaciones, y los representantes de Diaz tampoco han emitido ninguna declaración al respecto.

Estas revelaciones no son las primeras de Gregory sobre romances de celebridades. En 2019, afirmó que Alex Rodríguez, antes de comprometerse con Jennifer Lopez, le envió mensajes sexuales.

Por otro lado, Timberlake también ha enfrentado controversias en el ámbito romántico. Recientemente, la cantante Britney Spears lo acusó de haberla engañado varias veces durante su relación de tres años. Spears incluso mencionó en sus memorias The Woman in Me, publicadas en octubre de 2023, que Timberlake le había sido infiel con "otra celebridad".

Además, se rumorea que Timberlake tuvo una relación fuera de su romance con Spears con Nicole Appleton, del grupo All Saints, y también se le vinculó con Tonya Mitchell, una cantante que había actuado como telonera de *NSYNC.

A pesar de los altibajos en su vida amorosa, Timberlake ha mantenido una relación estable con Jessica Biel, con quien se casó en 2012 y tiene dos hijos. Sin embargo, en 2019, Timberlake fue fotografiado de la mano con su coprotagonista Alisha Wainwright fuera del set de una película, lo que generó controversia y una disculpa pública del cantante.

La vida amorosa de Timberlake ha estado marcada por escándalos y controversias, pero su relación con Biel parece haber resistido las tormentas hasta ahora.

Fuente: Tribuna