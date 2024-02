Shock en Televisa: Conductor de 'Hoy' expone la verdadera cara de Andrea Escalona en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido conductor del programa Hoy y coach de vida, César Lozano, recientemente acaba de dejar a los millones de espectadores de Televisa en un estado completo de shock, debido a que sin tapujo alguno decidió exponer en vivo la que es la verdadera cara de la famosa actriz y muy polémica presentadora de TV, Andrea Escalona, lo cual incluso la dejó a ella boquiabierta ante la situación.

Como se sabe, Lozano cada día lunes se presenta en el programa matutino de la empresa San Ángel, que es actualmente producido por Andrea Rodríguez, para liderar con una dinámica diferente su sección Por El Placer De Vivir, en la cual el pasado 19 de febrero quiso presentar lo que se denomina Las 4 Leyes del Espejo, por lo que cuatro de los presentadores de la emisión se colocaron frente al espejo e hicieron lo que les pidió.

Primeramente se colocó ante el espejo el reconocido actor de melodramas y famoso presentador de TV, Raúl 'El Negro' Araiza, el cual debía decir frente a su reflejo que era lo que no le gustaba de los demás, a lo que este señaló que conocía bien la dinámica y era decir lo que no le gustaba y eso era exactamente algo que él hacía, señalando que "lo que te choca te checa", por lo que expresó que la deshonestidad con uno mismo, el decirse mentiras para seguir con el vicio o para no admitir un error.

Andrea Escalona. Internet

Después de este pasaron los exparticipantes de Las Estrellas Bailan en Hoy y queridos conductores, Tania Rincón y Paul Stanley, los cuales mostraron el ejemplo de que la critica que les hacen tiene más que ver con aquellos que se la están diciendo y tirando para hacerlos sentir mal que lo que de verdad lo representan, destacando que aquella que les dolía y les hacía sentir mal, era un punto en el que tenían que trabajar para superarlo y avanzar.

Finalmente tocó el turnó de la hija de la fallecida productora, Magda Rodríguez, a la cual le pidieron que hablara de lo que más le gusta de la gente, a lo que ella señaló que la gente que era honesta, que no buscaba dañar a los demás y tenía empatía con los demás, a lo que César expresó que en esta ley, lo que significaba es que ella era esa clase de persona, que lo que admiraba de los demás era algo que ella tenía en su interior y que la hace ser quién es, afirmando que esa era la verdad de su personalidad, sorprendiéndola a ella misma.

Fuente: Tribuna del Yaqui