¿Tragedia? Pedro Sola deja helado a TV Azteca al confesar de la grave salud de Daniel Bisogno

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso y reconocido presentador de TV, Pedro Sola, se encuentra en el centro del escándalo, debido a que acaba de dejar helado a los millones de espectadores de TV Azteca y sus fans, después de que al ser cuestionado sobre su compañero, el querido actor y polémico conductor, Daniel Bisogno, este hiciera una inesperada confesión con respecto a su grave estado de salud.

Como se sabe, a inicios de febrero en Ventaneando confirmaron que Bisogno estaba internado nuevamente, y aunque al inicio dijeron que todo era de rutina para unos estudios y que descansara, el miércoles 14 de febrero señalaron que tenía una fuerte bacteria alojada en los pulmones, pero que estaba bien: "El día de ayer nuestro compañero Daniel Bisogno, quien sigue internado en un hospital de la Ciudad de México recibió un segundo tratamiento para la bacteria que muy lamentablemente tiene en los pulmones. salió muy bien y afortunadamente está descansando, está reposando".

Pero, pese a que Pati Chapoy y sus colegas dicen que todo está bien y solo se llevan los protocolos para evitar que empeore su salud, Michelle Ruvalcaba recientemente declaró que la salud de Daniel estaba mal, pues no reacciona al medicamento y solo empeora: "Desgraciadamente no mejora. Le cosieron sus várices que se le reventaron al pobre de Daniel y que otra vez no está reaccionando su cuerpo, que los tratamientos no le están haciendo efecto porque tanto medicamento le está afectando otros órganos".

Por este motivo, cuando el colega y amigo del actor de Lagunilla, Mi Barrio, fue captado en uno de los teatro de la Ciudad de México, inmediatamente fue cuestionado con respecto al estado de salud de su compañero, a lo que este afirmó que estaba bien, pero ante las acusaciones de que en el programa vespertino del Ajusco han mentido y supuestamente estaría muy mal, Pedro estalló furioso y dijo que no habían mentido y que entonces no sabía cómo estaba Daniel.

Ante esto, para no seguir siendo cuestionado por los reporteros llamó a sus guardias de seguridad y se fue de aquel sitio y caminó ignorando el resto de las preguntas que le hacían, por lo que comenzaron a reprocharle al denominado 'Tío Pedrito' que los tratara de esa manera y se fuera sin decir nada más al respecto, pero este ni siquiera volvió a mirar hacía atrás y entró al edificio sin prestar más atención.

