Tras diagnostico de cáncer, Lolita Cortés revela que será operada y pone pausa a su carrera

Ciudad de México.- Después de haber sido diagnosticada con cáncer de mama, la reconocida actriz y famosa bailarina, Lolita Cortés, en una reciente entrevista reveló que su tratamiento no va como lo esperaban por lo que será operada de urgencia una vez más, debido a que la segunda parte de su tratamiento ha tenido unos cuantos problemas, señalando que deberá hacer una breve pausa en su carrera para sanar.

Como se sabe, hace varios meses que la jueza de La Academia confirmó que lamentablemente le fue detectado un cáncer de mama, por lo que tuvo que someterse a una doble mastectomía, en la cual le agregaron unos expansores, que aparentemente son los que le están haciendo daño actualmente, siendo este el motivo de que se tenga que someter a una nueva operación en la zona de su pecho.

Lola expresó que después de su doble mastectomía le colocaron unos expansores en la zona dónde retiraron sus pecho, siendo precisamente eso lo que le está causando los problemas actualmente, debido a que al tener tanto movimiento con los ensayos y sus presentaciones en el teatro con la obra en la que se encuentra no han logrado cumplir con su objetivo, además de ocasionarle daños en la piel y el músculo.

La exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy dio una detallada explicación para mostrar que es importante, más no de que preocuparse: "Pusieron los expansores para poder crear carne, es decir, que la piel se pueda ir abriendo, entonces yo iba a que me inyectaran, pero ahora está siendo un problema. Hace quince días tuve una lesión muy fuerte por estar en el escenario como loca. Cuando llegué al camerino y donde hicieron la mastectomía completa estaba morado como si lo hubieran golpeado. Ayer que fui con el oncólogo me dijo que la tenemos que sacar ya".

Finalmente señaló que toma antibióticos para prevenir una infección y que será el próximo 12 de marzo sea sometida a cirugía, por lo que deberá de poner pausa a su carrera solamente unos cuantos días para poder descansar tras la operación, dejando en claro que después de esta intervención iban a seguir viendo el tratamiento y cual era el paso siguiente a la situación.

Fuente: Tribuna del Yaqui