¿Tu maquillaje se difumina? 3 razones por las que tu no dura todo el día

Ciudad de México.- La alarma suena temprano. Todavía es demasiado pronto. Y, sin embargo, te motivas a levantarte aún más temprano, para poder realizar la rutina de maquillaje. Para ti es imposible ignorar este paso crucial. Sin embargo, todas las noches pasa lo mismo. Llegas a casa después de un día agotador, te miras al espejo y descubres con tristeza que todo el maquillaje se ha ido, no duró.

Admitámoslo, da un poco de coraje saber que te tomaste el tiempo de aplicar tu base con amor, tu bronceador con ternura y tu rímel con la esperanza de tener un look durante todo el día, sólo para darte cuenta al final que no se cumplió tu expectativa. Para poner fin a este problema insoportable es necesario adoptar los consejos adecuados. Hoy te develamos las razones por las que tu maquillaje no dura todo el día.

Te tocas demasiado la cara

Tocar tu cabello constantemente lo engrasa, eso es un hecho. Entonces, ¿por qué seguimos tocándonos la cara? Sí, el tacto constante, combinado con el calor que desprenden las manos, ayuda a eliminar parte del maquillaje. Peor aún, este mal hábito aumenta el riesgo de propagar gérmenes en la piel y promover la aparición o el empeoramiento del acné. Entonces, regla número uno en el ámbito de la belleza: mantén las manos alejadas de la cara.

Te saltas los pasos del cuidado facial diario

Para que los cosméticos aplicados en el rostro duren más es necesario cuidar tu piel. Al estar deshidratada retendrá mucho peor los productos. No desmaquillarse todas las noches, no limpiarse la cara dos veces al día, no exfoliar la piel o no utilizar una mascarilla provoca sequedad y alteración de la epidermis que se sentirá al aplicar el maquillaje. No basta con decirse: "Una crema hidratante y listo". Cada parte del rostro necesita un cuidado específico. Se debe prestar especial atención a los párpados y labios con cremas hidratantes adecuadas para los labios y la zona de los ojos.

Elegir la base equivocada

Debes elegir tu base según tu tipo de piel. Si no dura todo el día, probablemente sea porque te has equivocado en la elección de la textura y formulación. Como recordatorio, la piel grasa retendrá mejor la base en polvo, mientras que la piel seca preferirá una textura más fluida. Si haces lo contrario, la base fluida, a menudo formulada con aceite, se 'deslizará' sobre la piel grasa y no durará todo el día. Asimismo, la base en polvo resecará aún más la piel sensible. Y como vimos anteriormente, la piel mal hidratada retiene peor el maquillaje.

Fuente: Tribuna Sonora