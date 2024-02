Vadhir Derbez deja fríos a sus seguidores por su nueva imagen; es víctima de duras críticas

Comparta este artículo

Tijuana, Baja California.- Nadie puede negar que Vadhir Derbez es uno de los artistas más atractivos del momento, este hecho lo ha llevado a protagonizar diversas películas, en las que funge como todo un galán, entre ellas se puede mencionar El mesero; Veinteañera, divorciada y fantástica, Como si fuera la primera vez, El tamaño si importa y El Amarre, solo por mencionar algunas cintas. Sin embargo, en días recientes, el hijastro de Alessandra Rosaldo causó gran revuelo por su apariencia física y no de manera positiva.

Como es bien sabido, en redes sociales, la gente puede llegar a elevar al cielo a un artista o hundirlo hasta el círculo del infierno más profundo. Un ejemplo de ello es el que le ocurrió a Vadhir Derbez, quien recientemente se presentó a brindar una presentación en Tijuana, con motivo de su gira Morrito Tour, en la que se le vio vestir un pantalón negro y un jersey a juego; el problema radicó en que sus seguidores notaron un ligero aumento de peso en el actor de Vecinos.



Vadhir Derbez sube de peso y fans lo atacan

Esto alertó a más de uno, puesto Vadhir siempre se ha caracterizado por tener una figura trabajada y esbelta, tal y como ocurre con su hermana mayor Aislinn Derbez. La noticia salió a la luz, gracias a que la usuaria de TikTok, Rubí Rubio compartió el video a través de la mencionada red social, donde cientos de personas comenzaron a bombardear el clip con mensajes negativos con respecto al peso del hijo de Eugenio Derbez.

Entre los comentarios más destacables se encuentran: “¿Qué nos panzó, princeso? Y “Le falta poco para que sea el Dr. Simi”. Pero no todo fueron mensajes negativos para el cantante, puesto hubo personas que salieron en su defensa, argumentando que estaba pasado de moda hablar sobre el cuerpo de otras personas. Por otro lado, hubo quienes manifestaron que Vadhir sigue siendo tan atractivo como siempre se ha dejado ver.

Créditos: TikTok Rubí Rubio

Entre los comentarios positivos más destacables, se pueden mencionar: “Todos criticando y yo viéndolo tan hermoso como siempre”, “Siempre me ha gustado, pero me gusta más como se ve ahora”, fueron los mensajes de apoyo que el famoso recibió. Por su parte, Vadhir no ha entrado en polémica y únicamente se ha dedicado a su carrera y a celebrar su cumpleaños número 33, el cual festejó el pasado 18 de febrero.

