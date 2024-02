Daniel Bisogno, al borde de morir: Familia del conductor de TV Azteca toma drástica decisión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas el nombre de Daniel Bisogno ha estado en tendencia en redes sociales y medios de comunicación debido a que fue hospitalizado de emergencia, por tercera vez en menos de un año. Como se sabe, fue durante los primeros días del mes de febrero que 'El Muñeco' regresó a un nosocomio para un "chequeo de rutina", sin embargo, después se supo que estaba enfrentando una grave infección en los pulmones.

Gracias a la información que brindó su compañero Pedro Sola se supo que el también actor mexicano sufría esta condición porque en octubre de 2023 se le reventó la vesícula y esto le infectó los mencionados órganos. Tras múltiples especulaciones, ayer martes 20 de febrero Pati Chapoy informó que tenía cinco días en terapia intensiva, donde lamentablemente lo tuvieron que intubar porque no puede respirar por sí mismo.

Tras un día entero sin conocer nueva información sobre Daniel, esta tarde de miércoles los conductores del programa Chisme No Like compartieron una triste noticia que dejó sin palabras a todos los televidentes. Según la mencionada emisión, la familia del conductor de TV Azteca habría tomado una drástica decisión y esta sería trasladar a Bisogno a recibir atención médica en el extranjero, específicamente a Estados Unidos.

Se ha rumorado que lo planean sacar esta tarde, pero yo lo veo muy complicado", informaron.

Javier Ceriani se enlazó mediante llamada telefónica con la reportera 'Chabely' Huerta hasta el hospital donde está Bisogno y ella detalló el supuesto traslado: "Puede ser en cualquier momento, se ha rumorado que se lo quieren llevar de este hospital a Estados Unidos y nosotros estamos a la espera de eso". La informante asegura que ella misma entró al hospital y trató de llegar a terapia intensiva, pero al llegar a la sala de esta área fue interceptada por personal de seguridad.

Pudimos ingresar al área de terapia intensiva, donde se dice que se encuentra el conductor, pero ya llegando a la sala, la señorita de seguridad me preguntó a dónde me dirigía".

Lo único que habría notado la reportera de Chisme No Like es que ningún familiar de Daniel estaba a la espera de nueva información: "Esperaba ver a la exesposa de Bisogno en esa área, pero lamentablemente no hay absolutamente nadie que esté junto a Bisogno". Cabe resaltar que hasta este momento, la familia de Daniel Bisogno no ha confirmado la información, por lo que el reporte brindado por Chisme No Like queda en calidad de especulación.

