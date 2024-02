De 'Ventaneando' a prisión: Tras despido de Chapoy, conductor es acusado de acoso y robo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se dijera que la reconocida presentadora y periodista de los espectáculos, Pati Chapoy, había despedido a su supuesta mano derecha y uno de sus protegidos, Ernesto Hernández Villegas, ahora se acaba de decir que este podría pasar de estar en Ventaneando a irse a prisión, debido a que este conductor próximamente podría enfrentar a la justicia por acusaciones de acoso y abuso sexual, además de robo millonario al programa.

Como se sabe, el pasado 27 de enero, el reconocido presentador de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, aseguró que Ernesto fue despedido por la propia Pati al enterarse de sus sucios movimientos dentro del vespertino: "Me entero que por fin despidieron a un acosador de jovencitos llamado #Ernestohernandezvillegas del programa de espectáculos de TV Azteca. Lo conozco desde la escuela y siempre fue un acosador de chavitos. ¿No se dieron cuenta en 28 años?".

Y ahora, a casi un mes de esto, el pasado martes 20 de enero, en TV Notas publicaron una entrevista de un supuesto empleado de TV Azteca que afirmó que las cosas no pintan bien para Hernández pues: "Ricardo Salinas Pliego está furioso por lo que sucedió con este empleado y no permitirá que se repita este tipo de conductas. A Ernesto lo despidieron no solo por el acoso a alumnos del CEFAT y empleados, sino porque pedía dinero a los publirrelacionistas, disqueras y representantes de artistas para darles espacio en Ventaneando. Llevaba años haciéndolo. Se dice que fueron millones los que sacó".

Tras esto, señaló que pidió salir a cuadro muchos años con la esperanza de tener más fama y así más probabilidades de poder abusar de más jóvenes pidiéndoles favores sexuales a cambio de mayor exposición o una oportunidad laboral, pero que en las pruebas de público jamás tuvo aceptación: "No lograr su sueño le provocó gran amargura y se propuso hacerles la vida imposible a los conductores de Ventaneando, en especial a las mujeres".

Ante este hecho agregó que: "En el grupo, se sabe que armó muchos conflictos entre los conductores del programa porque metía cizaña. El problema más grande fue cuando empezó a hablar mal de Alberto Ciurana, director general de Contenido y Distribución de TV Azteca, quien tenía mucho poder, y era muy cercano a Ricardo Salinas. Antes de fallecer, Ciurana había contraatacado y se supo que iban por Ernesto Hernández por las razones ya expuestas".

Finalmente, afirmaron que el reconocido presentador se llevó millones de pesos, pues: "También se supo que Ernesto hizo cuentas falsas para filtrar información que afectaba a gente de la empresa y amenazó con revelar cosas oscuras. Por todo lo anterior, Pati ya no metió las manos al fuego por él, pues corría peligro de manchar su trayectoria de tantos años", destacando que cobró a comerciantes para ser anunciados mucho más de lo que era para quedarse él con lo sobrante, por lo que podría pasar muchos años en la cárcel.

Otra de las ‘víctimas’ de Hernández Villegas fue una exconductora que se fue a España. Fue artífice de su despido. Llevaba chismes a la mesa de redacción sin fundamento alguno. Cuando logró su objetivo, los demás le empezaron a tener mucho miedo. Ahora con su despido, Pati se quitó un problema, porque se dio cuenta del nefasto ambiente de trabajo que estaba generando.

“Ernesto se encargó de ir quitando a la gente que no le gustaba. Se sentía más fuerte que la propia Chapoy. La empresa no lo finiquitó. Esta semana serán ingresadas varias denuncias en su contra por acoso sexual, robo, abuso de confianza y hostigamiento laboral. Podría terminar en la cárcel

