'Exatlón México': Conoce qué equipo va a ganar la Batalla Colosal HOY 21 de febrero de 2024

Ciudad de México.- De nueva cuenta en el Exatlón México las emociones se mantiene a flor de piel ante la llegada de la gran final, por lo que todos están listos para dar sus puntos en las próximas competencias y mantenerse arriba de la tabla, además ganar la Batalla Colosal, que tiene un gran premio, por lo que se ha filtrado quién será el afortunado de poder llevarse el triunfo la noche de hoy, miércoles 21 de febrero del 2024.

Como se sabe, cada semana los Rojos y los Azules se enfrentan en una impactante competencia deportiva para ganarse los premios que la producción les prepara a lo largo de sus meses en las playas de la República Dominicana, como en esta ocasión que se dice que estaría en juego el que los atletas pasen un día de descanso y relajación en uno de los hoteles más lujosos de la isla.

Según diversas cuentas especializadas en los spoilers del reality deportivo de TV Azteca, los afortunados en poder alcanzar primero los 10 puntos van a ser el equipo liderado por Pato Araujo, destacando que los celestes van a darlo todo para mantener la racha que traían, pero que al final esto no servirá de nada y una vez van a perder un increíble premio, tras haberse llevado el Duelo de los Enigmas el pasado martes 20 de febrero.

Cabe mencionar que hasta el momento esta información permanece en calidad de especulaciones, debido a que esto no proviene de una fuente 100 por ciento confiable al no ser directa de la televisora, la cual se niega a confirmar o negar nada de lo que se expone en las redes sociales, por lo que no será hasta dentro de un par de horas que se sepa si es verdad que el equipo de los Famosos estará sobre los Contendientes.

Cabe mencionar que esta sería la segunda semana consecutiva en el que el equipo de Mati Álvarez se lleve el premio colosal, mismo que Antonio Rosique se encargara de darles a los pertenecientes a los colorados, que según otras filtraciones, podrían atravesar por otra importante racha y de aquí en adelante seguir ganando las competencias importantes, como sucede con la Villa 360, que da mayores comodidades.

