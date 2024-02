FOTOS: Chris Martin y Dakota Johnson disfrutan románticas vacaciones en Puerto Vallarta

Comparta este artículo

Puerto Vallarta, Jalisco.- La pareja de Hollywood compuesta por el líder de Coldplay, Chris Martin, y la reconocida actriz Dakota Johnson, ha elegido las idílicas playas de México para pasar unos días de descanso y romance. Captados por cámaras durante su estancia, Martin y Johnson no han dudado en mostrar el profundo amor que se tienen, compartiendo momentos de calidad lejos del bullicio y la presión de los reflectores.

México, con sus playas de ensueño, se ha convertido en el escenario perfecto para que la pareja recargue energías. Este viaje le permite a los seguidores de la pareja y al público en general, obtener un vistazo de su vida juntos fuera de los escenarios y sets de filmación. La pareja fue fotografiada disfrutando de unas vacaciones en las hermosas playas de Puerto Vallarta, Jalisco, según imágenes exclusivas publicadas por TMZ que ahora circulan en redes sociales. Las imágenes captan a las estrellas de la mano, compartiendo un tranquilo paseo a lo largo de la costa.

La pareja de su compañía y recarga energías antes de retomar sus respectivos compromiso

Ella, conocida por su papel en la saga Cincuenta Sombras de Grey, optó por un elegante traje de baño blanco completo, mientras que él prefirió la simplicidad de un short gris. Aunque ni Johnson ni Martin han comentado públicamente sobre su viaje, las imágenes han provocado una oleada de comentarios positivos de fans, encantados de ver a la pareja compartiendo momentos felices juntos. Este viaje subraya la solidez de su relación, que a pesar de la atención constante de la prensa, ha logrado mantenerse fuerte y discreta. Este viaje se suma a la serie de momentos que Chris Martin y Dakota Johnson han compartido juntos, consolidando aún más su lugar como una de las parejas más queridas del panorama internacional.

La actriz, inmersa en la promoción de su última película Madame Web, y el líder de Coldplay, quien recién terminó una serie de conciertos en Asia como parte de su gira mundial Music of the Spheres, han encontrado en las playas mexicanas el escenario ideal para reencontrarse después de semanas de separación. Este viaje no solo ha ofrecido a la pareja una merecida pausa en sus compromisos profesionales sino que también ha subrayado la importancia que ambos le dan a compartir momentos juntos, pese a la distancia y los desafíos logísticos que sus carreras imponen. La elección de México para su reencuentro resalta su preferencia por destinos que ofrezcan privacidad y serenidad, lejos del bullicio de los focos mediáticos.

Las estrellas se relajaron en entorno tranquilo y romántico

Fuente: Tribuna Sonora