Gustavo Adolfo Infante se retracta por polémica de Juan Rivera; no quería dañar a la Chiquis

Ciudad de México.- Anteriormente, en TRIBUNA te contamos que Gustavo Adolfo Infante filtró que tenía un e-mail que Juan Rivera le proporcionó, el cual utilizaría para demandar a la ‘Chiquis’. Según se dijo en aquel momento, en el texto Jenni Rivera habría escrito que tenía miedo de perder la vida por culpa de su hija, lo que de alguna manera señalaría a Janney de su temprana muerte aquella lamentable tarde del 2012.

Como era de esperarse, dicha noticia llegó a los oídos de la ‘Chiquis’, quien hace unos días dio réplica afirmando que, pese a que no le sorprendía esta situación, si le había afectado, al grado de bajar su presión y hacerla sentir mal. Y es que, según la también cantante, el asunto de la muerte de su madre es un tema tan “delicado” que no se debería de hablar de algo así. Por otro lado, la famosa destacó que, en su vida, existe gente que busca hacerle daño.

“Desafortunadamente ya nada me sorprende, como que se me bajó la presión, porque dije ‘cómo se les ocurre querer decir algo así’ con esas cosas no se juega (…) nada más les quería dejar saber que en mi vida también hay mucha gente cul…”

A unos días de esto, Gustavo Adolfo Infante realizó una transmisión en vivo en la que dejó boquiabiertos a todos los que la vieron y es que, lejos de seguir la línea del escándalo, el conductor de Imagen TV se retractó de sus palabras, argumentando que todo se debía a un error de interpretación de su parte, así como también aclaró que jamás quiso provocar ningún daño a la familia de Jenni Rivera, incluyendo a la ‘Chiquis’.

Según declaraciones del periodista, cuando recibió el texto no obtuvo ninguna declaración de Juan Rivera que proporcionara mayor profundidad al contexto del correo electrónico, más allá de las simples palabras: “Esto me lo mandó mi hermana en el 2012, léanlo”. Para empeorar las cosas, e-mail estaba en inglés y, según Infante, él no es un experto en este idioma, por lo que solo pudo comprender la oración: “Tengo miedo de perder la vida por ‘Chiquis’”.

El conductor de El minuto que cambió mi destino reveló que, en un primer momento no filtró nada al respecto y únicamente habló del tema por error: “Me guardé eso y se me soltó la boca, se me soltó boca y pues yo dije: ‘Sí, esto fue’”. Gustavo Adolfo reveló que, quizás pudo cometer un error al momento de realizar la traducción, por lo que, en caso de ser así, estaba dispuesto a realizar una disculpa pública hacia los afectados.

“Me pude haber equivocado. Me pude haber equivocado, pero nunca con una mala intención de lastimar a una parte de la familia, ni lastimar a otra. Ni de lastimar a ‘Chiquis’. La realidad señoras, señores, es que es lo que yo había entendido. Me llamó Juan y me dice no: ‘Usted entendió mal porque el e-mail no dijo eso, decía otra cosa’. Si es así, estoy en posibilidades de ofrecer una disculpa pública.”

Fuentes: Tribuna