Llanto en Televisa: Michelle Renaud revela que sufrió aborto con Matías Novoa : "Lo perdimos"

Ciudad de México.- La querida actriz mexicana Michelle Renaud dejó sorprendidos a todos sus seguidores y público de Televisa luego de confesar que perdió un bebé con Matías Novoa, con quien se casó el pasado mes de noviembre. No obstante, la protagonista de novelas resaltó que esto ocurrió antes de su actual embarazo, por lo que Milo, como se llamará su hijo, se encuentra perfecto y creciendo con normalidad.

La ex de Danilo Carrera y el galán chileno se encuentran en una de las mejores etapas de su vida personal, pues tras contraer nupcias, confirmaron que esperan a su primer bebé juntos, ya que ambos ya eran padres, ella de Marcelo y él de Axel. Recientemente, la actriz de 35 años reveló en el podcast Me late ser humano de Irán Castillo y Pepe Ramos, que tuvo varias dificultades para procrear a su primer hijo con el galán de novelas.

De forma inesperada, Michelle admitió tuvo un aborto meses atrás: "Nos quedamos embarazados y cuando le contamos a los niños, la reacción fue tan increíble. Axel corría, nos daba las gracias y lloraba, Marcelo brincaba y decía 'voy a tener un hermano', se abrazaban entre ellos. Yo decía 'wow', sentía una plenitud, desafortunadamente lo perdimos y lo compartimos con los niños tan cual”, relató la artista mexicana.

A pesar del doloroso momento que vivió, Michelle compartió que se siente feliz y agradecida porque tuvo a un hombre como Matías para salir adelante y enfrentar la pérdida de su bebé: "Este bebé vino a enseñarme que sí es lo que quiero, que sí es lo correcto y que sí es por ahí. Fue un momento fuerte como pareja, pero es increíble como en un momento de pérdida, que puede ser muy doloroso, yo decía 'gracias porque esto lo estoy viviendo con él'. O sea, ¡wow!, qué padre sentirte contenida, amada, valorada”, expresó.

Renaud manifestó que desde que era niña siempre soñó con ser mamá y formar una familia, y destacó que cuando conoció a Matías se dio cuenta que ambos perseguían el mismo sueño, por lo que a los tres meses de salir con él se fueron a vivir juntos y casi de inmediato comenzaron el proceso de embarazarse. Además, la estrella de novelas como La Herencia contó que no la pasó nada bien con su primer esposo, por lo que no lo considera un matrimonio real.

'Mich' admitió que se embarazó de su primer hijo por un 'arranque' ya que estaba sensible por la pérdida de su madre, víctima de cáncer, y se casó de la misma manera: "Yo en mi primer boda fue porque estaba embarazada, porque yo me quise embarazar, acababa de perder a mi mamá y en el embarazo dije 'me tengo que casar, ¿cómo mi hijo va a nacer fuera del matrimonio?'".

Fuente: Tribuna