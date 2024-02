Maribel Guardia rompe el silencio y habla de duro tema al que afecta a los actores mayores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, ser una estrella de televisión, en México, es prácticamente sinónimo de riqueza y glamour, la realidad es que no todos los famosos tienen asegurado que, cuando lleguen a la tercera edad, puedan continuar disfrutando de los privilegios económicos de los que gozan en su juventud. Un ejemplo de ello es el de la querida conductora Talina Fernández quién en sus últimos días era noticia porque prácticamente no tenía dinero y debía vender los bienes que aún conservaba para sobrevivir.

Es bajo este contexto que la actriz de Corona de Lágrimas, Maribel Guardia, acudió a visitar a Jorge Ortiz de Pinedo comediante al que reconoció por su labor en la Casa del Actor, sitio en el que se suelen recibir a los famosos retirados que sufren carencias económicas. De hecho, el motivo por el que la madre de Julián Figueroa se reunió con el comediante de Una Familia de Diez es por la celebración del 80 aniversario del mencionado albergue.

Según declaraciones de Maribel Guardia, la labor que está haciendo el protagonista de La Escuelita es de suma importancia, ya que le da "voz a los actores que necesitan, asilo y cuidado". Recordando de esta manera un tema que casi no se toca. Y es que, como se mencionó al inicio de esta nota, al final de sus días varias celebridades terminan casi en condición de calle. Por ello mismo la actriz de Aventurera envió un importante mensaje.

"Los actores somos asalariados esporádicos y gracias a Dios existe este recinto que ha ayudado a tantos. No se imaginan todas las estrellas que han acabado sus días en este asilo", mencionó Maribel Guardia.

Maribel Guardia habla del abandono a los actores de la tercera edad

Créditos: Instagram @maribelguardia

Si bien, la Casa del Actor es un lugar que ha atraído tanto beneficios como polémicas al gremio de la farándula, lo cierto es que Jorge Ortiz de Pinedo ha sido uno de los principales defensores de este lugar. Un ejemplo de ello ocurrió con la controversia de la actriz, Mónica Dosetti en el 2022. Años antes la histrionista fue diagnosticada con esclerosis múltiple, condición que afectó sus reflejos, motivo por el que le fue difícil continuar con su carrera en aquel entonces.

Es bajo este contexto que la celebridad optó por intentar recluirse en la Casa del Actor; sin embargo, en aquel momento, el comediante se negó a recibirl,a puesto el lugar es simplemente un albergue que recibe a los a las celebridades y no se trata de un hospital y, en este caso ella requeriría atenciones especializadas que el lugar no podría permitirse darle, ya que no cuentan con el presupuesto suficiente para darle los cuidados necesarios.

Fuentes: Tribuna