Mujer que encontró el famoso bajo de Paul McCartney exige recompensa por su devolución

Comparta este artículo

Inglaterra.- Cathy Guest, una mujer británica, se encuentra en el centro de la atención después de haber encontrado y devuelto el icónico bajo Höfner de Paul McCartney, que fue robado en 1972. Sin embargo, ahora exige una recompensa por su gesto, ya que su situación financiera es complicada tras la muerte de su esposo.

Guest encontró el bajo en su ático después del fallecimiento de su esposo Hadyn. Explicó que su esposo lo heredó de otro miembro de la familia y lo había tenido durante años, pero desconocía su origen. Tras informarse sobre la historia del instrumento, decidió devolverlo y dejó una carta en el estuche del bajo explicando su situación financiera, ya que ahora es madre soltera con dos hijos en edad escolar.

Crédito: Internet

Paul McCartney adquirió el bajo cuando The Beatles estaban en Hamburgo, y con él grabó algunos de los éxitos más emblemáticos de la banda, como Love Me Do, Twist and Shout y She Loves You. El instrumento desapareció en 1972 de la camioneta donde se guardaban los equipos de la banda, y desde entonces se desconocía su paradero, hasta que Guest lo encontró en su ático.

Tras la devolución del bajo, el equipo de Paul McCartney se puso en contacto con Guest y le prometió una recompensa. Sin embargo, la mujer espera que esta recompensa sea suficiente para mejorar su situación económica, ya que actualmente atraviesa dificultades como madre soltera.

El bajo Hofner 500/1 de 1961 de Paul McCartney fue robado en 1972 y finalmente ha sido devuelto, según anunció la página oficial del artista. El instrumento, autenticado por Höfner, representa un valioso recuerdo para McCartney, quien lo utilizó durante una parte significativa de su carrera musical.

Crédito: Internet

El proyecto 'Lost Bass' fue lanzado el año pasado con el objetivo de encontrar el bajo robado, y después de un año de búsqueda, finalmente ha dado sus frutos. La devolución del bajo ha sido recibida con gratitud por parte de Paul McCartney, quien está agradecido con todos los involucrados en la recuperación del instrumento perdido.

La historia del bajo Hofner de Paul McCartney es un recordatorio de la importancia de preservar y valorar los objetos históricos relacionados con la cultura popular. Aunque el instrumento haya sido devuelto, el debate sobre la compensación adecuada para aquellos que contribuyeron a su recuperación sigue siendo un tema de discusión.

Fuente: Tribuna