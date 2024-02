Owen Wilson llega a puesto de tacos de canasta en la CDMX; así fue captado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada mexicano tiene su garnacha favorita, ¿Cuál te gusta más a ti? ¿Los tacos, las quesadillas, los pambazos o los huaraches? La gastronomía mexicana es tan deliciosa, que incluso llama la atención de los extranjeros, como el actor y guionista Owen Wilson, quien fue captado en calles de la Ciudad de México acercándose a uno de los típicos puestos móviles que venden taquitos de canasta.

Durante su visita, la estrella recorrió librerías, parques y puestos de comida. Quienes se lo encontraron, no dudaron en acercársele para pedirle una fotografía y en redes sociales compartieron sus encuentros casuales con el actor, quien se mostró amable y relajado. En los comentarios, los internautas aplaudieron la sencillez del comediante, quien fue más allá de los típicos lugares turísticos y se interesó en adentrarse en la cotidianidad y vida real de la capital.

Una de las imágenes que circulan en Internet muestra al estadounidense acercándose con bastante curiosidad a un puesto de tacos de canasta, también conocidos como tacos sudados rellenos de guisados tradicionales como chicharrón prensado, papa con chorizo, frijoles refritos o adobo de cerdo, entre otros. Estos tacos se caracterizan por su sabor intenso y su textura suave. Su preparación artesanal y su presentación en una canasta de mimbre o plástico, cubiertos con papel estraza para conservar su calor, les confiere un encanto único que los hace irresistibles. Los tacos de canasta son una opción económica y rápida para disfrutar de un bocado sabroso en cualquier momento del día y se sirven acompañados de salsas picantes, limones y verduras encurtidas para realzar su sabor.

Se cree que Wilson está en México por motivos de trabajo. El famoso ha dejado una marca indeleble en la industria del cine con su talento versátil y su carisma único. A lo largo de su carrera, ha participado en una amplia gama de películas, desde comedias románticas hasta dramas y películas de acción. Su colaboración con el director Wes Anderson ha dado lugar a algunas de las películas más aclamadas de la última década, incluyendo The Royal Tenenbaums, The Life Aquatic with Steve Zissou y The Grand Budapest Hotel.

Fuente: Tribuna