"Pend...": Poncho de Nigris destroza a Sergio Mayer; le "calla la boca" al actor de Televisa

Ciudad de México.- De nueva cuenta el reconocido actor y cantante regiomontano, Poncho de Nigris, se encuentra en el centro del escándalo, debido a que tachó de "pend..." al reconocido galán de melodramas de Televisa y polémico exfuncionario público, Sergio Mayer, al cual dijo que en esos momentos le estaba "callando la boca" y que podría hacerlo en cualquier momento que quisiera con su trabajo.

Como se sabe, el tan famoso 'Team Infierno' que se formó dentro de La Casa de los Famosos México, se ha disuelto por completo, y de ser ese equipo tan unido y divertido, han pasado a tirarse hate y afirmar que nunca fueron amigos, tal es el caso de Poncho con Sergio, pues en las últimas semanas ambos se han hecho de dimes y diretes, insultándose, actualmente por el supuesto contrato que Mayer querría obligar a firmar a Wendy Guevara y que el regiomontano filtraría.

Esto pues el actor de La Fea Más Bella declaró que el hacer eso solo demostraba que Poncho "es un imbécil" que no leyó bien, pues claramente no es un contrato: "Es un documento apócrifo, es un documento que no tiene membrete, no tiene nada, ni siquiera está impreso, es un documento que se mandó a través de un correo electrónico que cualquiera puede hacer, y hay una gran diferencia entre una carta compromiso y un contrato, ese no es un contrato".

Pero eso no fue todo, pues destacó que el intérprete de temas como La Cobra, que en realidad no sabía nada del mundo de los negocios y que él lo podría vencer en cualquier momento: "¿Qué experiencia puede tener porque cobra el 5% de unas pastelerías por decir que son de él?, ¿entonces ya es empresario?, ¿qué ha hecho como empresario?, no ha generado un empleo, no ha traído un artista, no ha representado nada, y no ha producido nada como para decir que tiene experiencia".

Ante este hecho, De Nigris empleó su cuenta de X, antes conocido como Twitter para dejarle un muy contundente mensaje a Mayer, en el cual lo tacha de ser un "pen...", causando un gran impacto entre sus millones de seguidores que están muy al pendiente de cada uno de sus dimes y diretes: "Discutir con un pend... es rebajarte a su nivel, y él te ganará por experiencia. ¡Shhhhhh! Trabajando callando bocas. Los hechos hablan más que mil palabras".

