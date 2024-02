Previo al estreno, corren a conductores de ‘Vence a las Estrellas’ por culpa de Poncho de Nigris

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la polémica no deja de perseguir a los integrantes de El Team Infierno de La Casa de los Famosos México, ¿la razón? El nuevo reality show que será conducido por Poncho De Nigris aún no ha sido estrenado y ya tiene sus primeros despidos, según información de la periodista Jacqueline Martínez, también conocida como Chamonic 3. ¿Quieres enterarte de los detalles? entonces no dejes de leer porque continuación te enteras.

Como ya sabrás hace algunas semanas el Canal 5, estrenó su nueva parrilla entre los programas entre los que destaca Vence a las Estrellas, el cual es conducido por De Nigris y Marisol González. Se supone que este programa presenta la premisa de competitividad entre personas normales contra celebridades, en este caso serían Fernando Carrillo y Candela Márquez ambos se presentaron en el trailer como dos personas sumamente competitivas que no están dispuestas a perder.

El problema es que esta misma rivalidad habría impregnado incluso entre los conductores principales, puesto según información de la mencionada periodista, tanto Candela Márquez como Fernando Carrillo habrían tenido problemas con De Nigris por intentar robarse el protagonismo. Como ya sabrás los presentadores principales son el regiomontano y González; sin embargo, Candela Márquez habría estado interrumpiendo en diversas ocasiones a Poncho en sus diálogos y participaciones en el show.

Por su parte Fernando Carrillo habría sido acusado de tener actitudes de divo, incluso frente a las cámara, hecho que no le agradó para nada al amigo de Wendy Guevara por lo que comenzó a quejarse con la producción por la mala química que existía entre ellos. Según información de Chamonic, la constante inconformidad de Denigris para con sus compañeros fue tal que la producción decidió prescindir de ellos.

"Me dicen que Poncho se estuvo quejando mucho de Candela Márquez porque ella se metía en sus diálogos cuando a Poncho le tocaba hablar y que ella quería mucho protagonismo y que hacía trampa en los juegos , al igual que Fernando Carrillo quería protagonismo y aparte se quejaba mucho a cuadro, todo un divo. Ellos eran los co- conductores y pues Poncho también le gusta el protagonismo y no soportó, así que se quejó tanto que decidieron despedirlos y su último programa que grabaron fue el viernes pasado, porque ya están grabando toda la primera temporada que apenas va a salir en marzo", escribió Chanomic.



Pero como bien dicen, el show debe de continuar, así que, lejos de cancelar el programa se decidió que habría nuevos co-conductores y se trata de Julio Carnejo y Alle Muller. Según datos de Chamonomic, estas celebridades estarían grabando desde el día de el lunes 19 de febrero. ¿Y tú qué piensas?, ¿Crees que la producción tomó una decisión acertada al despedir a los co-presentadores originales?

