Tras 4 años 'desaparecido', actor de Televisa aparece en silla de ruedas; da triste noticia

Ciudad de México.- Después de haber estado alrededor de cuatro años 'desaparecido' de la pantalla chica, el reconocido actor de Televisa y famoso comediante, Mauricio Herrera, recientemente en uno de los eventos más importantes ligados a la televisora acaba de aparecer en silla de ruedas, despertando la preocupación de varios de sus seguidores, pues además dio una triste noticia que alertó a más de uno.

Como se sabe, Herrera es uno de los actores y comediantes más queridos de la industria, que comenzó su carrera en 1964, debutando en el filme En la mitad del muro, tras lo que en 1967 se convirtió en un actor de melodramas al ser uno de los actores del elenco de El cuarto mandamiento, siguiendo con proyectos como Mundo de juguete, Mujer, casos de la vida real, Las tontas no van al cielo, Ni contigo ni sin ti y finalmente con la serie Hijos de Su Madre, que comenzó en el 2018 y culminó en el año 2020.

Ante este hecho, el reconocido actor se mantuvo fuera de la televisión, aunque sí estuvo presente en diferentes obras, además de presentarse de vez en cuando en los programas dela televisora. Ahora, la tarde del pasado martes 20 de febrero, el exintegrante de La Casa de la Risa, volvió a aparecer durante la celebración de los 80 años de La Casa del Actor, impactando al llegar en una silla de ruedas, pero con una gran sonrisa.

Al ser cuestionado por la prensa de Imagen TV y otros medios de comunicación, el actor afirmó que todo es por una reciente cirugía a la que se sometió en la columna por una lesión que tuvo, asegurando que no era nada de cuidado y estaba, bien, con algunos problemas derivados de esta, pero que no eran peligrosos: "Ahorita me operé la columna, entonces estoy bien, quedé perfecto, quedé bien de todo, pero la operación de la columna traigo muchos problemas".

Aclarando la situación, explicó detalladamente que muy pronto podría estar caminando, pero para ello necesita tomar una cierta cantidad de terapias, restándole importancia a esto, pues una vez más reafirmó que estaba muy bien: "Muchos nervios que se descolocaron al momento de mover las vertebras y todo, y me ha afectado esta pierna, entonces debo hacer una terapia constante para poder caminar, pero es lo único que tengo".

