Tras exponer maltratos a Ana Bárbara, José Emilio Levy manda emotivo mensaje a la cantante

Ciudad de México.- Después de exponer maltratos hacía la famosa y querida cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, por parte de su prometido, el oficial Ángel Muñoz, el joven conductor y futuro actor de Televisa, José Emilio Fernández Levy, acaba de dar más detalles con respecto a esta lamentable situación que afirman sufre toda la familia, junto a un emotivo mensaje hacía la intérprete de Lo Busqué.

Desde hace varios meses la relación entre el hijo menor de Mariana Levy con José María Fernández, alías 'El Pirru', y la cantante que lo crio como si fuera suyo tras la muerte de la actriz, se encuentra extinta pues este acusó de maltrato al prometido de Ana, hacia sus hermanos menores, señaló que Muñoz colocó una cámara en la habitación de su medio hermano José María, conocido como 'Chema', para mantenerlo vigilado y que presuntamente lo trataba a gritos todo el tiempo.

Pero eso no es todo, pues después de esto ha seguido lanzando ataques en su contra, siendo más recientemente cuando lo tachó de aparentemente tener en una especia de secuestro a la intérprete de Fruta Prohibida, dado a que la tendría vigilada todo el tiempo, controlaría sus llamadas y a los sitios a los que sale, además de manejar todo su dinero para él quedarse con la mayoría y darse lujos.

Y ahora, durante una nueva entrevista a varios medios de comunicación, como Venga la Alegría y Ventaneando, este aseveró que no piensa volver a ver a la exjueza de La Academia "mientras siga el señor Ángel Muñoz ahí, yo no tengo nada que hacer ahí, a mí nunca me gritó, no me hizo nada, pero se metió con mis hermanos, se metió con mi familia, y José María, siendo menor de edad, pues alguien tenía que brincar por él".

Finalmente señaló que antes no había podido hablar de la situación por la intimidación que sentía hacía Ángel: "Es un hombre grande, fortachón, en su momento no me iba a enfrentar a él, sabiendo que iba a perder, pero igual no lo haría". Por otro lado, aseguró que estar lejos de Ana Bárbara es doloroso y declaró que la extraña, pero que debe abrir los ojo: "Me ha hecho mucha falta, la extraño, pero el amor la ciega, claro que me gustaría volver a acercar a ella".

Fuente: Tribuna del Yaqui