V-Tip French: ¿Qué es este diseño francés de moda que estamos viendo por todas partes?

Ciudad de México.- Muchas personas ven sus uñas como un auténtico patio de recreo, probando mil y una tendencias. Al inicio del curso escolar nos encantaron las 'uñas donut glaseadas', recientemente fueron las 'uñas cromadas rosas' las que tuvieron su momento de gloria. Pero esta vez, una de las variaciones de la manicura francesa destaca entre las beautystas. De hecho, la manicura francesa, que ha vuelto a ser el centro de atención en los últimos meses, ahora está disponible en un montón de versiones. Después de la manicura francesa negra y la manicura francesa dividida, esta es una nueva opción.

Nacida en los años 70 y popularizada por celebridades americanas, la manicura francesa ha dejado su huella en el mundo de la belleza. Un poco olvidada en los últimos años por las manicuras más extravagantes, la manicura francesa aún no ha dicho su última palabra y regresa con bombos y platillos. De hecho, el abanderado de la manicura clásico-chic nos ofrece, este invierno, una versión completamente diferente a la que conocemos: la V-Tip francesa.

La forma de tus uñas puede ser el almendra

El que encaja perfectamente en la tendencia de las mob wife, cambia su diseño típicamente redondeado por líneas mucho más definidas, que culminan en una precisa "V" en el centro de la uña. Puedes adoptar esta manicura llamativa en uñas cuadradas (de moda esta temporada) uñas redondas o almendradas . Además, la ventaja del french V-Tip es que son muy sencillas de hacer.

No ahondaremos en colores. Así que eres libre de dejar volar tu imaginación. Si eres una fan incondicional del rojo, no esperes más para dejarte tentar por una sublime manicura con arándanos rojos y puntas en V. Por el contrario, si todavía estás obsesionada con la tendencia barbiecore, entonces apuesta por un sublime rosa pastel o fucsia haciendo la mitad de la forma de V. En cuanto a la forma de V, para los amantes de la sobriedad, opten por una sutil forma de V al final de las uñas, pero para los más atrevidos no duden en marcar esta forma y añadir diamantina plateada para intensificar el look glamuroso. Y tú, ¿vas a cambiar la clásica manicura francesa por su hermana?

Manicura V-Tip francesa en colores rosas

Fuente: Tribuna