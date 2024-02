Yeri Mua: Influencer víctima de filtración de fotos alteradas por supuesto fanático

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La reconocida influencer Yeri Mua se encuentra en el centro de la polémica después de que fotos íntimas editadas con inteligencia artificial fueran filtradas en las redes sociales, desatando una ola de preocupación y conmoción entre sus seguidores y la comunidad en línea.

Con millones de seguidores en todo el mundo, Yeri Mua ha consolidado su posición como una de las figuras públicas más populares del momento. Sin embargo, esta popularidad también ha venido acompañada de algunos inconvenientes, como el reciente incidente en el que un fan obsesionado filtró fotos íntimas de la famosa, generando un ambiente oscuro y potencialmente peligroso en torno a la situación.

La filtración de las imágenes editadas de Yeri Mua desn*da ha generado indignación entre sus seguidores y la propia influencer, quien expresó su confusión respecto a la intención detrás de estas fotografías. "Yo no tengo nada en contra de las chicas que hacen porn*grafía, pero yo no entiendo porque habiendo tantas chicas que se dedican a ello, deciden encu*rar a las que no nos dedicamos a hacer porn*grafía", manifestó Yeri Mua en respuesta al incidente.

La influencer también aclaró que, si bien comparte contenido en su plataforma exclusiva en lencería, ninguna de las imágenes que circulan sin ropa es real, todas están editadas con inteligencia artificial, lo que genera ansiedad y daña su imagen pública.

Los usuarios de internet han señalado a una cuenta de Twitter llamada "Wachi Cochufli" como la presunta responsable de la filtración, una cuenta que ha mostrado comportamientos inquietantes y expresado una obsesión por Yeri Mua. Incluso, ha llegado a mencionar autolesiones como una forma de llamar la atención de la famosa.

Ante estas acusaciones, "Wachi Cochufli" ha reclamado que está siendo acosada por Yeri Mua y su séquito de seguidores, lo que ha generado preocupación por su salud mental entre los seguidores de la influencer.

En medio de esta situación, los seguidores de Yeri Mua han expresado su preocupación por la salud mental de "Wachi Cochufli" y han instado a que busque ayuda profesional, destacando que una obsesión tan intensa no es normal y puede tener consecuencias graves.

El incidente ha puesto de manifiesto los riesgos y desafíos que enfrentan las figuras públicas en las redes sociales, así como la importancia de abordar la salud mental y la obsesión en línea de manera adecuada y compasiva.

Fuente: Tribuna