"Yo quería matarme": Yolanda Saldívar afirma no quiso asesinar a Selena y destapa secreto

Estados Unidos.- Yolanda Saldívar, que es conocida por haber matado a quién decía su mejor amiga y socia, Selena Quintanilla, recientemente dejó helados a millones con recientes confesiones, en las que afirma nunca quiso asesinar a la tan querida y joven cantante, tras lo que además destapó un oscuro secreto de la famosa que habría desatado su confrontación que culminó en su lamentable muerte, declarando que el arma era porque "yo quería matarme" para mostrar su lealtad.

El 31 de marzo de 1995 es una fecha que millones no han olvidado y que jamás lo harán, pues fue cuando perdió la vida la querida 'Reina del Tex-Mex' a manos de quién creía su mejor amiga y socia dentro de una habitación del Hotel Days Inn, en Corpus Christi, ubicada en Texas, sin embargo, Yolanda tras cumplir su condena en la prisión por este homicidio, acaba de dar su versión de los hechos en el documental Selena y Yolanda: The Secrets Between Them, que lo deja todo como un simple accidente.

Esto pues señala que su intención jamás fue matar a la intérprete de Carcacha, sino quitarse su vida, señalando que: "Mis emociones estaban a 1000, me dolía el cuerpo, me dolía, no sabía manejar un arma, nunca había tenido una", afirmando que al hablar se desató una discusión en la que ella desesperada exclamó: "¿Qué quieres que haga Selena, qué es lo último que quieres hacer, qué es lo que quiere tu familia quiere que haga, quieres que me mate?, porque simplemente lo haré", tras lo que la cantante fue a la puerta y ahí se disparó el arma cuando ella quiso detenerla.

Yolanda habla de muerte de Selena. Internet

Ante esto, afirmó que esa discusión comenzó tras su renuncia como administradora de dos boutiquette de ropa que tenía la creadora de El Chico del Apartamento 512, y pensó que iba a delatar su presunto amorío con un médico que su padre le presentó, destacando que cuando le confesó que estaba enamorada, poco después la vio tomada de la mano y besándose con él en su hogar aun con Chris Pérez, su esposo ahí, pero que la encubrió porque pensó que era para protegerla, lo que ahora ve que estuvo mal y que parte de eso es mi culpa y ahora ve que de hablar pudo prevenirse todo.

Finalmente, en el fragmento del documental, Yolanda afirmó que pensó quitarse la vida por culpa de Abraham Quintanilla, el padre de Selena, pues al parecer tenía meses atemorizándola por ese aparente amorío, por la desesperación de Selena al sentir que su infidelidad sería descubierta, y la forma que querían inculparla de malversación, aseverando que en la habitación la hizo sentir culpable de todo, y le decía que se quedara con ella, pues sabía que de irse le contaría a todos lo que pasaba y sintió que solo podía mostrar su lealtad volándose la cabeza, pero al final las cosas se salieron de control y cometió un terrible error.

Fuente: Tribuna del Yaqui