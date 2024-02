Yuri destroza a Luis Miguel por pésima actuación en conciertos y asegura que ya no canta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A través de una reciente entrevista, la exitosa cantante Yuri lanzó una mordaz crítica en contra de su gran amigo, Luis Miguel, asegurando que el famoso artista ya no ofrece un show de calidad a sus fans. La originaria del estado de Veracruz señaló que el desempeño del 'Sol de México' se ha ido deteriorando desde que arrancó su gira de conciertos e incluso dijo que teme que pierda su voz.

Durante los años 80's, la intérprete de El Apagón y el hijo de Luisito Rey forjaron una gran amistad que los ayudó, en muchos sentidos, a superar las exigencias de la fama. El claro ejemplo fue cuando la también actriz confesó años después que ella podría ser 'La incondicional' de la famosa canción de Luis Miguel, ya que aunque fue muy cercana a él, nunca tuvieron una relación más allá de la amistad.

Pese a que ahora sus caminos están separados, en una reciente entrevista con el programa Ventaneando la veracruzana externó su preocupación por 'Luismi', destacando que su extenuante gira de conciertos le puede pasar factura en su instrumento vocal. "O sea, yo veo a Luis Miguel y digo 'Padre, cuídale esa voz', porque señor, a veces nos vamos por la lana y se nos olvida de que somos artistas y que esta voz se va a fregar, y para mi Luis Miguel es el icono de nuestro México y dices '¿cómo?', no quiero que pierda la voz mi Luis Miguel", declaró.

La intérprete de La Maldita Primavera confesó que a pesar de que al inicio del tour de Luis Miguel ella tenía intenciones de asistir a una de sus presentaciones, ahora ya se le quitó esa emoción pues cree que el cantante no está ofreciendo un show de calidad: "Ningún ser humano aguanta tantos conciertos seguidos, o sea, yo hago cuatro y ya estoy pidiendo… así, araño paredes, yo lo vi el otro día en un video, y ya no quise ir a verlo porque yo como cantante me sentí mal nada más de verlo por el video y dije 'no, no…' porque no llegaba a ningún agudo, y no llegaba a ninguna canción que a mí me gusta escuchar de él".

Finalmente, Yuri dejó entrever que en este momento el cantante de éxitos como Cuando calienta el sol no tiene tanta potencia vocal y ha comenzado a apoyarse del público para terminar sus conciertos: "Y no vamos a decir que Luis Miguel no tiene voz, no, Luis Miguel sigue teniendo tronco de voz, escúchenlo cuando comenzó la gira, ahí es Luis Miguel, pero ahora ya no es Luis Miguel, ya está poniendo a la gente a cantar", explicó la intérprete jarocha.

Fuente: Tribuna