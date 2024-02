Chapoy y Verónica Castro abandonan concierto de Yuri y el motivo alarma a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y polémica presentadora, Pati Chapoy, junto a la reconocida y querida actriz de melodramas, Verónica Castro, se encuentran en el centro del escándalo, debido a que se reportó que ambas decidieron abandonar el concierto de la famosa cantante, Yuri, que realiza junto al intérprete mexicano, Cristian Castro, pues se filtró un aparente motivo que alarmó a los espectadores de TV Azteca.

Como se sabe, después de que Yuri y Castro anunciaron que tendrían una gira en conjunto, el pasado miércoles 21 de febrero comenzó esta en el Auditorio Nacional, el cual se encuentra ubicado en la Ciudad de México, por lo que varias celebridades y medios de comunicación estuvieron presentes para captar cada momento al exterior y retomaron algunos fragmentos de lo vivido al ver a la intérprete de Detrás de Mi Ventana actual al lado del 'Gallito Feliz'.

Uno de esos momentos tan sonados fue cuando la líder de Ventaneando se presentó al concierto al lado de la madre de Cristian, que tenía varios años lejos del ojo público, motivo por el que se siguió cada uno de sus movimientos, por lo que llamó mucho la atención que la actriz de Rosa Salvaje y la polémica periodista de espectáculos, abandonaron el lugar donde se estaba realizando el espectáculo antes de que se terminara.

Aunque no se dijo nada al respecto, varios de los usuarios de X, antes Twitter, comenzaron a especular sobre esta salida, preocupándose que el motivo fuera que Daniel Bisogno empeorara y debían ir a visitarlo: "Solo espero que no sea para ir a comprar café y arreglos florales", "O algo paso con Daniel Bisognio", "O se murió Bisogno", mientras que otros lo tomaron como una señal de huir "Para no contestar preguntas a la prensa, Paty sobe la salud de Bisogno y Verónica de Yolanda Andrade", y otros como broma: "Se fueron porque ya están cansadas las abuelitas. A tomar su cocol con chocolate".

Afortunadamente, a lo largo de la mañana de este jueves 22 de febrero todo se ha mantenido en calma y la teoría de que la exactriz de Televisa y Chapoy se fueron para no tener que hablar ante la prensa con los escándalos que las siguen envolviendo, especialmente con el tema de Bisogno que tiene más de una semana internado en terapia intensiva e intubado por una infección en los pulmones.

Fuente: Tribuna del Yaqui