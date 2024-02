Daniel Bisogno, inducido a coma: Ana María filtra terrible noticia y estremece a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora de TV, Ana María Alvarado, acaba de hablar con respecto a uno de los mayores temas de interés, la salud del famoso presentador y también actor, Daniel Bisogno, declarando que este de nueva cuenta fue inducido a un coma, tras lo que logró estremecer por completo a los millones de fans de TV Azteca y de Imagen TV, pues acaba de filtrar una terrible noticia.

Como se sabe, el pasado 8 de febrero se dijo que Daniel se presentó en el hospital para realizarse un chequeo, sin embargo, varios días después su jefa, la reconocida presentadora y periodista de espectáculos, Pati Chapoy, confirmando lo que tanto se especulaba y era que estaba "grave e intubado" en uno de los hospitales de la Ciudad de México, causando una gran preocupación entre los espectadores.

Pero eso no fue todo, debido a que la líder de Ventaneando confesó que el motivo de que fuera encamado es debido a una fuerte infección en sus pulmones, que lo han debilitado mucho, destacando que: "le hicieron una tomografía, hoy le van a quitar obviamente, el tubo, van a checar que pueda respirar por sí solo, cosa que se le dificulta porque muy lamentablemente no tiene la fuerza en los músculos para que pueda respirar por él mismo".

Daniel Bisogno. Internet

Ahora, tras la mencionada noticia, en Sale el Sol se reveló que hablaron con una amiga muy cercana a la familia, destacando que todo parece indicar que está estable, lo que da esperanza a que pueda mejorar pronto: "Yo me acerqué a Marianita Ochoa que es muy amiga de la familia, ella empezó a preguntar hasta que dio con Álex, hermano de Daniel Bisogno, y él le informó que está delicado, pero que está bien".

Por su parte, Joanna Vega-Biestro explicó que los médicos pensaban despertar a Daniel para ver si podía respirar por sí mismo; no obstante, si descubrían que eso no era posible, lo volverían a dormir. A lo que Ana María comentó: "Sí intentaron despertarlo el día de ayer, despertó y lo regresaron al coma inducido, hasta que no se le quite la infección. Es un estado grave pero estable".

Se espera que en las próximas horas sea la misma presentadora del vespertino de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, quien brinde más detalles del estado de salud de su colega y amigo, quien ingresó al hospital el pasado 8 de febrero para realizarse algunos estudios ya que comenzaba a lucir más delgado y cansado. Sin embargo, cuatro días más tarde, la titular de Ventaneando confirmó que el conductor ingresó al hospital por una infección pulmonar.

Fuente: Tribuna del Yaqui