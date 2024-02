Envuelto en llanto, Gregorio deja 'LCDLF' y da el doloroso motivo; Team Tierra se derrumba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de una complicada semana, el reconocido actor, Gregorio Pernía, decidió tomar la palabra de forma inesperada y envuelto en llanto expresó que era honesto con sus deseos de irse, por lo que ese día dejaba La Casa de los Famosos por su propio pie y durante la gala brindó el doloroso motivo por el que tomó está decisión tan complicada, mientras que el Team Tierra al interior se derrumbó en lágrimas por perderlo.

Cómo se sabe, el pasado lunes 19 de febrero se vivió la noche de eliminación en la que todos creían que Gregorio iba a salir ya que tenía días diciendo que ya se quería ir del reality show, sin embargo, el público decidió que saliera Mariana González, esposa de Vicente Fernández Jr., por los que los equipos del cuarto Fuego y Agua comenzaron a tacharlo de ser un mentiroso y de crear esa estrategia, humillandolo con comentarios sobre su familia.

Ante este hecho, Gregorio durante la gala de Telemundo el pasado miércoles 21 de febrero, decidió tomar la palabra y confesar que abandonaba la casa por decisión propia, destacando que: "La persona que me alentó a venir aquí fue mi familia. Fue un aprendizaje muy grande donde tuve la paciencia y la tolerancia, pensé que sería diferente", asegurando que se llevaba un bonito recuerdo de todos pero que no podía más.

Una vez fuera, Pernía ante el público señaló que él no estaba bien al interior de la casa, que no podría soportar más tiempo pues no era lo suyo y era mi mejor, reconociendo que tras ser salvado al enfrentarse a Alfredo Adame y que Mariana fuera la eliminada no le trajo felicidad, confesando que: "Cuando entré sentí que me arranacarón el corazón, soy una persona sencilla. Jamás pensé que sufriera de claustrofobia, soy un hombre libre; mi familia me hacía mucha falta también. Fue una experiencia muy bonita".

Finalmente, el actor al ser cuestionado sobre si ya tenía un favorito para la final, este no dudó en señalar que Clovis Nienow y Lupillo Rivera tenían el material suficiente para llegar a la final y hasta quedar como ganadores: "El reality no lo puede ganar una persona deshonesta, misógina. Clovis y Lupillo son [los] candidatos ganadores. Estamos para dejar un mensaje positivo... nos ve toda la familia".

Por otro lado, después de esta salida tan repentina, en X, antes conocido como Twitter se comenzaron a pasar imágenes en las que se ve a todos los del cuarto Tierra llorando en sus camas, incluso han aplaudido a Ariadna por enfrentarse a todos y exclamar: "Ahí tienen para los que decían que era estrategia", tras lo que junto a Maripily en la habitación llorando sin consuelo señalaban que era injusto como lo humillaron y trataron de mentiroso y falso.

Fuente: Tribuna del Yaqui