Eva Longoria se une al elenco de 'Only Murders In The Building' para su cuarta temporada

Los Ángeles, California. - La aclamada serie de comedia y misterio Only Murders In The Building ha anunciado un nuevo fichaje para su cuarta temporada: la reconocida actriz Eva Longoria. Aunque aún no se ha revelado el personaje que interpretará Longoria en la exitosa serie, se confirma que será un papel recurrente, lo que promete una participación significativa en la trama.

El anuncio del casting de Longoria fue realizado por Variety, sin embargo, la actriz no ha realizado comentarios públicos sobre su participación en el programa. Con una carrera destacada en la industria del entretenimiento y conocida por su papel en la icónica serie Desperate Housewives, Longoria seguramente aportará su talento y carisma al universo de Only Murders In The Building.

Only Murders In The Building sigue la historia de tres residentes de un edificio de apartamentos en la ciudad de Nueva York que comienzan un podcast mientras investigan un misterioso asesinato en su comunidad. La serie, protagonizada por Steve Martin, Selena Gomez y Martin Short, ha recibido elogios tanto de la crítica como del público desde su debut en el servicio de streaming Hulu en agosto de 2021.

La serie cuenta con un elenco de apoyo diverso que incluye a Da'Vine Joy Randolph, Tina Fey y Michael Cyril Creighton, además de contar con apariciones especiales de celebridades como Paul Rudd, Cara Delevingne y Ashley Park en temporadas anteriores.

Only Murders In The Building ha sido renovada para una cuarta temporada después de cosechar un gran éxito durante sus primeras tres entregas. La tercera temporada, que se emitió de agosto a octubre del año pasado, contó con la participación de la legendaria Meryl Streep, quien repetirá su papel en la cuarta temporada.

Además de Longoria, Molly Shannon, conocida por su trabajo en Saturday Night Live, se ha unido al elenco para la próxima temporada. Shannon interpretará a una mujer de negocios con sede en Los Ángeles que se verá involucrada en la investigación llevada a cabo por los protagonistas.

La cuarta temporada de Only Murders In The Building aún no tiene una fecha de estreno confirmada, pero se espera que continúe cautivando a los espectadores con su intrigante trama y su elenco estelar.

Fuente: Tribuna