'Exatlón México': ¿Azul o Rojo, qué equipo gana la Villa 360° HOY, 22 de febrero del 2024?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el Exatlón México se encuentra en medio de una gran expectativa entre sus millones de espectadores, debido a que los dos equipos de la competencia, los Rojos y los Azules, una vez más van a envolverse en una gran batalla para instalarse en la Villa 360° la noche de este jueves 22 de febrero del 2024, por lo que en filtraciones se ha revelado quién será el ganador.

Cabe mencionar que hasta el momento esta información permanece en calidad de especulaciones, debido a que esto no proviene de una fuente 100 por ciento confiable al no ser directa de la televisora, por lo que el resultado podría ser diferente, y no será hasta dentro de un par de horas que se sepa si es verdad que el equipo de los Famosos volverá a ganar a los Contendientes para volver a las comodidades de la casa.

En caso de que este spoiler sea certero y el equipo de Pato Araujo estaría cumpliendo con lo especulado de filtraciones pasadas en las que se dice que la racha de ellos va a durar toda la semana y además de la Villa 360 también podrían ganar los dos Duelos de Supervivencia que se supone culminará en el enfrentamiento de dos de los celestes y finalmente en la eliminación de David 'La Bestia' Juárez.

Fuente: Tribuna del Yaqui