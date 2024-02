Hermano de Daniel Bisogno aparece en VIDEO y da noticia desde hospital; impacta a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso conductor Daniel Bisogno ha tenido muy preocupados a todos sus fans debido a su hospitalización y que días atrás se confirmara que estaba muy delicado de salud. Como se sabe, la periodista Pati Chapoy informó apenas esta semana que lo tenían en terapia intensiva e intubado debido a que se encontraba muy débil y no podía respirar por sí mismo.

Luego de solo conocer información sobre su salud a través de las cámaras y micrófonos de Ventaneando, la tarde de este jueves 22 de febrero fue su hermano Álex Bisogno quien por fin rompió el silencio y por primera vez habló acerca de la gravedad de 'El Muñe'. Diversos reporteros se encuentran haciendo guardia a las afueras del hospital donde está Bisogno y hace unos momentos captaron la llegada de Alex B al lugar.

La prensa le pidió al también conductor de programas como Al Extremo que él mismo frenara las especulaciones y revelara realmente cómo se encuentra Dani, pero no quiso detenerse a hablar: "No, sino no me van a dejar entrar, mejor al ratito platicamos", mencionó cuando ya estaba ingresando al centro hospitalario. Y cuando le mencionaron que se dice que Bisogno está al borde de la muerte, Alex desmintió esto de forma tajante:

¡No, no!... son muchas cosas pero ahorita en unos minutitos (hablo) se los prometo, se los prometo que bajo", dijo rápidamente.

Como se sabe, durante la más reciente transmisión de Ventaneando Pedro Sola confesó que intentaron sacar a Daniel del coma pero los médicos decidieron dejarlo intubado unos días más porque aún sigue débil. No obstante, el conductor resaltó que su amigo sí alcanzó a salir del estado de sedación y en los momentos que estuvo consciente pudo saludar a su hermano, quien lo está acompañando en todo momentos.

Por otro lado, Pedrito habló de más y reveló por primera vez que en estos días 'El Muñe' fue sometido a una delicada cirugía de pulmón de la que nadie sabía: "La operación que le hicieron en el pulmón fue muy seria", expresó Sola. Para finalizar el reporte, Pati Chapoy mencionó que aunque Daniel está estable, sigue internado en el área de terapia intensiva: "Paciencia, y sigue en terapia intensiva, está absolutamente bien cuidado, para tranquilidad de todos nosotros", dijo la conductora.

Fuente: Tribuna