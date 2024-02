Hijo de Silvia Pinal filtra terrible noticia de Apolo tras su hospitalización y deja helado a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico microempresario, Luis Enrique Guzmán, recientemente acaba de dejar completamente helados a los millones de espectadores de Televisa, debido a que en una reciente entrevista el hijo de la primera actriz y exfuncionaria pública, Silvia Pinal, acaba de filtrar una terrible noticia con respecto a Apolo Guzmán Laguna, después de que este fuera hospitalizado de emergencia y se reportara en un estado bastante delicado de salud.

Cómo se sabe, la famosa Mayela Laguna, en una reciente entrevista en directo para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, está confesó que el motivo de que su pequeño esté en un nosocomio es porque tiene Rotavirus A, el cual es un virus que está en el aire y que ha afectado casi todo el cuerpo del menor, señalando que el bicho se ha instalado desde el estómago hasta el cerebro, por lo que debe permanecer alrededor de dos semanas en observación.

Ante este hecho, el hijo de Enrique Guzmán, confirmó que no ha visitado al menor pero que se encuentra corriendo con todos los gatos de la cuenta del hospital , pues quiere que el niño tenga la mejor atención posible y no piensa castigarlo dejarlo a su suerte,Yo todo lo tengo cubierto completamente. Obviamente que yo me estoy haciendo cargo. El niño no tiene nada de culpa. Es inocente completamente".

Pero, aún con la decisión de que la familia de la actriz de Mi Marido Tiene Familia se han hecho cargo de los gastos , este afirma que la verdadera "culpable" de todo este asunto es la propia Laguna, afirmando que "es ella quien ha llenado los micrófonos de la prensa con mentiras". Incluso, insinuó que la enfermedad del pequeño era un "invento" de retrasar el examen de paternidad.

Finalmente, el hermano de Alejandra Guzmán aseguró que el niño no es suyo, por más que lo amé la realidad es que le han mantenido a todos, o al menos él se sigue manteniendo firme con ello, destacando que: "Yo soy feliz (de apoyarlo). Sabiendo la verdad, pero se me engañó. Lo amo, pero no es mi hijo. Todos ustedes van a saber la verdad. Mientras tanto, todo lo que escuchen es mentira. Yo he sido parte de un engaño horrible. Mi familia ha sido victima de una persona nos quiere extorsionar desde el primer momento que no se le dio lo que quería".

Fuente: Tribuna del Yaqui