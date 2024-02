Hilary Swank finalmente habla sobre la posibilidad de un cameo en 'Cobra Kai' y 'Karate Kid'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Los fanáticos de la franquicia de Karate Kid y la exitosa serie Cobra Kai han estado ansiosos por saber si verán el regreso de Hilary Swank en el papel de Julie Pierce. Sin embargo, las esperanzas de un cameo de Swank en la próxima temporada de Cobra Kai se han desvanecido, ya que la actriz indicó en una entrevista reciente que probablemente no participará en la serie.

Durante una reciente entrevista para promocionar su próximo proyecto, Ordinary Angels, Swank reveló que no parece estar involucrada en la nueva película de Karate Kid ni en Cobra Kai. Aunque Swank demostró cierto desconocimiento sobre la nueva película de Karate Kid, sugirió que su personaje, Julie Pierce, no hará acto de presencia en la serie de Netflix.

Crédito: Netflix

Julie Pierce, interpretada por Swank en The Next Karate Kid de 1994, es un personaje querido por los fans de la franquicia. Sin embargo, parece que los seguidores de Cobra Kai tendrán que conformarse con las historias de otros personajes, ya que Swank indicó que no espera participar en la serie en el corto plazo.

Crédito: Internet

Mientras tanto, en el mundo de Karate Kid, se está trabajando en una nueva película que promete expandir aún más el universo de la franquicia. La próxima entrega contará con la participación de Ralph Macchio y el actor de la versión más reciente de Karate Kid, Jackie Chan. Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, se espera que la película siga la historia de un adolescente chino que busca orientación a través de las artes marciales.

Crédito: Internet

En cuanto a Cobra Kai, la anticipada sexta temporada se encuentra actualmente en producción. Se espera que esta temporada continúe explorando las historias de los personajes familiares mientras se enfrentan a nuevos desafíos y participan en torneos de karate en todo el mundo. Además, se espera que la mayoría del elenco principal regrese para esta última temporada, que se estrenará hacia finales de este año.

Crédito: Netflix

Por ahora, los seguidores de Hilary Swank tendrán la oportunidad de verla en Ordinary Angels, que se estrena en cines este viernes 23 de febrero. Mientras tanto, las temporadas 1 a 5 de Cobra Kai están disponibles para ver en Netflix, y la temporada 6 llegará próximamente. Estén atentos para más noticias sobre el futuro de la franquicia de Karate Kid y Cobra Kai.

Fuente: Tribuna