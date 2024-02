Karely Ruíz revela sus expectativas: Esto es lo que busca en un hombre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida modelo mexicana Karely Ruiz sorprendió a sus seguidores al revelar detalles sobre sus preferencias en cuanto al tipo de hombres que le atraen. Anteriormente, los fans habían intentado comunicarse con Karely directamente, pero la modelo no solía responder a los mensajes que no fueran a través de su página azul. Sin embargo, en esta ocasión, Ruiz decidió abordar la cuestión durante la entrevista, brindando una respuesta sorprendente.

En cuanto a su gusto por los hombres, Karely Ruiz expresó que prefiere a aquellos que son considerados menos atractivos. Según su experiencia, afirma que estos hombres tienden a ser menos propensos a la infidelidad en comparación con aquellos que son catalogados como "guapos".

Esta revelación ha generado un debate entre los seguidores de la modelo, quienes han expresado una variedad de opiniones sobre sus preferencias personales. Algunos han elogiado su sinceridad y su enfoque en cualidades más profundas que van más allá de la apariencia física, mientras que otros han cuestionado sus afirmaciones y han planteado interrogantes sobre la generalización de los estereotipos.

En sus declaraciones, la modelo expresó que prefiere que sus parejas no tengan dinero ni un trabajo que les absorba demasiado tiempo. Según ella, le gusta tener el control financiero en la relación y que no le supone ningún problema mantener a su pareja. Explicó que esta elección se debe a que, de esta manera, se siente más segura de que su pareja no la engañará con otras mujeres bajo el pretexto de estar en el trabajo. Además, señaló que prefiere que sus parejas tengan tiempo libre para acompañarla en sus viajes, lo que considera fundamental para mantener una relación sólida y emocionante.

Ruíz destacó la importancia de la amabilidad, expresando su deseo de que sus parejas sean hombres gentiles no solo con ella, sino también con todas las personas que los rodean. Desde su punto de vista, la amabilidad es un rasgo fundamental que contribuye a construir relaciones positivas y armoniosas. Además, enfatizó la importancia de la honestidad, señalando que busca relaciones con personas que sean abiertas y no tengan la tendencia a mentir para evadir responsabilidades.

Fuente: Tribuna