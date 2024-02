¿Luto en los Pinal? Mayela Laguna, ahogada en llanto, hace desgarradora confesión de Apolo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes en su contra la polémica Mayela Laguna, recientemente acaba de presentarse en De Primera Mano para dejar en claro que no miente, respondiendo a Luis Enrique Guzmán a sus declaraciones, en las que ahogada en un llanto devastador, esta acaba de hacer una desgarradora confesión sobre la hospitalización de su hijo menor, Apolo Guzmán Laguna, ¿acaso la familia de Silvia Pinal podrían vivir el luto?

Después de que Mayela reveló que su hijo estaba hospitalizado por un rotavirus tipo A, se atrasó la audiencia para realizarse la prueba de ADN con el hijo de Enrique Guzmán, el cual al salir de la Fiscalía habló con la prensa señalando que está pagando todo: "Obviamente que yo me estoy haciendo cargo. El niño no tiene nada de culpa. Es inocente completamente es ella quien ha llenado los micrófonos de la prensa con mentiras", incluso afirmó que la enfermedad del pequeño era un "invento" de retrasar el examen de paternidad.

Ante este hecho, Laguna acaba de brindar una entrevista en exclusiva para los medios de Imagen TV, señalando que ella jamás le ha pedido dinero a Luis Enrique y que solo quiere que se aclare toda la verdad, señalando que: "Lo único que le he pedido es que pague la escuela o responsabilidades como esta (la hospitalización). Desde que lo conozco, nunca le he pedido nada. Es lo que más coraje me da todavía".

En cuanto al tema de que supuestamente no quiere que se realice la prueba de paternidad, señaló que eso es falso, que es la primera en querer demostrar que jamás mintió sobre el hecho de que Apolo sí es hijo de Luis Enrique: "Nunca se me habría ocurrido algo así. Todo este tiempo le he dicho que se lo lleve y que se haga la prueba de ADN en cualquier lado. Estaba abierta a la reconciliación. Para mi desgracia, todo lo que digo es verdad".

Finalmente, ya sin poder resistir las lágrimas y el llanto, la excuñada de Alejandra Guzmán declaró que ella sería incapaz de dañar a su hijo solamente por dinero, asegurando que podrían revisar los registros del hospital para que verifiquen que la enfermedad de su hijo es verdad: "No tengo doble careta. Yo no enfermé a mi hijo. Pueden investigar cómo llegó mi hijo al hospital. Luis Enrique Guzmán es un doble moral".

Fuente: Tribuna del Yaqui