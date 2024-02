Maryfer Centeno suelta ‘bomba’ de Adela Micha; dice que la periodista se enamoró de ella

Ciudad de México.- Hace aproximadamente un año, el canal de YouTube de Adela Micha, La Saga, publicó uno de sus vídeos más virales, en él se podía ver el encontronazo que Niurka Marcos tuvo con Maryfer Centeno. En aquel show, la cubana destrozó sin ningún miramiento a la experta del lenguaje corporal, al grado en el que algunos creyeron que iban a llegar hasta los golpes. Esto derivó en el escandalosa salida de la colaboradora del programa matutino de Televisa, Hoy.

A raíz de esta penosa situación, muchas personas giraron su mirada Adela Micha, conductora y productora de La Saga, quien según algunos rumores habría planeado este encuentro para levantar el rating del canal, ya que estaría teniendo pocos índices de audiencia. Si bien, esto nunca se pudo confirmar, lo cierto es que a 1 año de estrenado el controversial vídeo, figura como uno de los más poopulares, puesto cuenta con el millón de visualizaciones.

En tanto Maryfer Centeno, no abandonó el programa y ha estado trabajando en sus propios proyectos. A estas alturas el escándalo parecía haberse olvidado y no fue sino hasta que la propia grafóloga brindó una entrevista al periodista de Imagen TV, Gustavo Adolfo Infante, que revivió todo el tema. Y es que en la ronda de preguntas y respuestas, Centeno hizo un escandalosa afirmación en la que acusó abiertamente a Micha de haberse enamorado de ella.

Así como lo lees y es que aunque Marifer no cuenta con las pruebas de ello, ha llegado a especular que lo que Adela siente por ella siente por ella es más bien una obsesión, lo que la llevó a creer que, probablemente, se trata de su "crush". La grafóloga explicó que simplemente lo que Adela hizo no era normal. Y resaltó que se portó muy mal con ella durante sus últimos momentos de convivencia, incluso declaró que la periodista se habría equivocado de carrera profesional.

“A ver, yo no sé qué pasa con Adela, pero no me supera. Lo juro que mis expretendientes hacían tanto tango. Es que tanto show no es normal porque probablemente se enamoró de mí. Probablemente soy su crush. Alguna cosa muy extraña porque no es normal. Se portó muy mal, pero también pienso en una situación que propiciaron con Dulce y Lissette, porque las volvieron a invitar. Yo creo que Adela está equivocando su carrera, ella sería una muy buena productora de la UFC, ella sería una extraordinaria productora de la lucha libre, podría estar en el Consejo Internacional de Boxeo haciendo cosas extraordinarias. Tal vez lo suyo es eso.”