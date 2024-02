Michelle Renaud deja entrever si se casó con Matías Novoa por su nuevo embarazo

Ciudad de México.- A finales del año 2022, Michell Renault y Matías Novoa sacudieron al mundo de la farándula tras anunciar que estaban en una relación, cosa que causó revuelo porque hasta ese momento se rumoreaba fuertemente que la actriz de La Herencia tenía un romance secreto con el actor Osvaldo Benavides quien habría terminado con Esmerada Pimentel a causa de la exnovia de Danilo Carrera.

Pese a que el noviazgo de Novoa y Renault fue bastante criticado por el público, debido a que aseguraban que la histrionista de la Sombra del Pasado tenía la tendencia de iniciar romances con sus co-protagonistas, la realidad es que el amor se impuso y hace apenas unas semanas confirmaron que llegaron al altar dándole la exclusiva a la revista Hola, donde mostraron algunas de las fotografías de la ceremonia y la celebración.

Ni bien la gente estaba dirigiriendo la noticia cuando Michelle confirmó que estaba esperando un hijo de Matías Novoa, hecho que llevó a las personas a especular que ambos actores habrían decidido casarse sólo porque estaban próximos a ser padres. Ante esta situación Michelle decidió poner punto final a estos rumores al hablar sobre la importancia de elegir a un esposo en un podcast En dicha entrevista, la famosa contó que antes de casarse por primera vez se embarazó de su primogénito, Marcelo, a quien concibió porque se sentía sola tras la pérdida de su madre y buscaba tener una familia.

Michelle Renaud revela si se casó tras quedar embarazada

Créditos: Internet

Michelle contó que con el avanzar de su embarazo se percató que era necesario casarse, puesto consideraba que no era bueno que su hijo llegara al mundo sin una familia concretada. Como ya todos saben la actriz de Rebelde terminó por divorciarse del padre de Marcelo poco después. Con el pasar de los años la propia Renaud se dio cuenta de que casarse tras quedar embarazada es un error.

Bajo esta premisa, la celebridad contó que aconsejaría a sus hijos para que no se casaran por un embarazo, así como les recomendaría que lo hicieron hasta que conozcan a la perfección a la persona con la que compartirán su vida. Esto significa tenerle confianza para contarle cualquier cosa sin importar que sean aspectos buenos o malos de su relación. De esta manera, la famosa y dejó en claro que no habría decidido casarse con Novoa por la llegada de su segundo bebé, sino porque se sintió comprendida por él y notó que tenían una comunicación fluida, lo cual es necesario para que cualquier romance funcione.

"Y la realidad es que no te debes casar por los hijos. Para mi, hoy en día es 'cásate cuando te conozcas bien', cuando conozcas tus límites, cuando sepas qué quieres, qué no quieres, tus sueños. Cuando sepas cuando ya la gente no puede pasar y cuando te sepas comunicar porque en ese momento te vas a encontrar con una pareja igual, donde van a tener una relación, la van a construir super armoniosa, pero si no conoces tus límietes, la otra persona siempre los va a estar transgrediendo y no porque no sea mala, sino porque no tienes límites entonces siempre te vas a sentir lastimado y a la defensiva."