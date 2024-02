Padre de Ana Bárbara dice que Ángel Muñoz la maltrata; responde en 'VLA' por primera vez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Antero Ugalde, quién es el polémico padre de la famosa cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, acaba de brindar una entrevista en que afirma que el prometido de su hija, el oficial Ángel Muñoz, es como se ha dicho desde hace tiempo, un maltratador que la manipula, a lo que este acaba de finalmente romper el silencio y responder por primera vez a las acusaciones en un mensaje para Venga la Alegría.

Como se sabe, hace varios meses que el joven José Emilio Fernández Levy, aseguró que Muñoz era un hombre malo que maltrata a sus medios hermanos, que no lo quiere cerca en su vida, señalando que no tiene las palabras para describir el horror que causa entre ellos, destacando que: "mientras siga el señor Ángel Muñoz ahí, yo no tengo nada que hacer ahí, a mí nunca me gritó, no me hizo nada, pero se metió con mis hermanos, se metió con mi familia, y José María, siendo menor de edad, pues alguien tenía que brincar por él".

Ante este hecho, en el matutino de TV Azteca, el padre de la cantante, Antero Ugalde, destacó que siente que Ángel es el causante de que su hija se haya separado de la familia y comenzara a supuestamente traicionarlos, que el dinero lo volvió loco, apoyando la versión que dio el nieto de la difunta presentadora de TV, Talina Fernández, asegurando que su hija cambió por completo desde que él entró a su vida.

Todas estas declaraciones que lo han dejado como un mal hombre que solo busca a la cantante por interés, este mandó un mensaje a la redacción del matutino del Ajusco dejando en claro que: "Ahora tenemos representándonos a Guillermo Pous, él va a dar las declaraciones por nosotros, pero bien fácil, la lógica demuestra que Ana Bárbara no está secuestrada, es más que obvio. Una cosa muy importante, yo no soy el mánager, ni el representante, nunca he sido y nunca lo voy a ser de Ana".

Finalmente, sin dar mayores explicaciones, aseguró que jamás ha maltratado a la creadora de temas como Fruta Prohibida, exclamando de manera directa que el motivo era muy evidente y ese era simplemente que ella no permitiría esa clase de hombres en su vida: "Ana es una gran madre, gran ser humano, gran artista y una guerrera que no se deja que la maltrate y Ana no va a estar cerca de alguien que la maltrate".

Fuente: Tribuna del Yaqui