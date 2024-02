¡Terrible! Destacada conductora denuncia fraude; esto es lo que le pasó

Ciudad de México. - La reconocida presentadora puertorriqueña, María Celeste Arrarás, ha alzado la voz para denunciar un fraude que utiliza su imagen de manera ilegal para promocionar un producto para reducir la papada. En un video publicado en su cuenta de Instagram, Arrarás alertó a sus seguidores sobre esta situación y advirtió sobre los peligros de caer en este tipo de engaños.

En el video, la conductora expresó su indignación ante el uso no autorizado de su imagen y explicó que el producto en cuestión no cuenta con su aval ni su conocimiento. Arrarás señaló que se han tomado fragmentos de reportajes pasados, sin su consentimiento, para crear una falsa impresión de que ella promueve y respalda el producto en cuestión.

Me han estado preguntando sobre un producto que sale en las redes para rebajar la papada que están utilizando ilegalmente mi imagen para promoverlo", afirmó Arrarás en el video. "Yo no tengo nada que ver con ese producto, no doy fe de ello".