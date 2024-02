Tom Cruise protagonizará la nueva película de Alejandro González Iñárritu

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra. - El renombrado actor estadounidense Tom Cruise ha sido seleccionado como el protagonista de la próxima película dirigida por el aclamado cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu. Fuentes cercanas al proyecto han revelado a IndieWire y Variety que la película será producida y distribuida por Warner Bros. y Legendary Entertainment.

Tom Cruise

Aunque aún no se ha anunciado el título ni la fecha de estreno de la película, se sabe que será el primer largometraje en inglés de Iñárritu desde The Revenant (2015), la cual le otorgó el premio Oscar al mejor director y al mejor actor a Leonardo DiCaprio. El guión ha sido coescrito por el cineasta junto a sus colaboradores habituales Alexander Dinelaris y Nicolas Giacobone, quienes ganaron un Oscar al mejor guión original por "Birdman" (2014), así como la escritora mexicana Sabina Berman. Los detalles de la trama se mantienen en secreto.

Este proyecto marca el regreso de Tom Cruise a Warner Bros., estudio con el que ha trabajado en numerosas películas como The Last Samurai (2003), Magnolia (1999), Eyes Wide Shut (1999) y Edge of Tomorrow (2014). Recientemente, Cruise firmó un acuerdo con Warner Bros. para desarrollar y producir películas para el cine. Además, el actor, quien recientemente estrenó la octava entrega de Mission: Impossible y la tercera de Top Gun, tiene planeado rodar una película de acción en el espacio exterior con el director Doug Liman.

La colaboración entre Cruise e Iñárritu podría significar una nueva oportunidad para el actor de optar al premio Oscar, algo que no ha hecho desde el año 2000, cuando fue nominado por su papel en Jerry Maguire (1996). El director mexicano es conocido por sacar lo mejor de sus intérpretes, como lo demuestran las nominaciones y premios obtenidos por actores como Michael Keaton, Javier Bardem y Sean Penn por trabajar bajo su dirección.

Iñárritu, ganador de cuatro premios Oscar en su carrera, estrenó su última película, Bardo, en 2022. Esta comedia, filmada íntegramente en México con actores mexicanos, recibió una nominación al premio Oscar a la mejor fotografía.

Fuente: Tribuna