Tragedia en TV Azteca: Filtran la 'incurable' enfermedad que tiene a Daniel Bisogno grave

Ciudad de México.- De nueva cuenta en TV Azteca acaban de recibir una trágica noticia, debido a que recientemente volvieron a surgir especulaciones sobre el estado de salud del reconocido presentador de TV y también actor, Daniel Bisogno, puesto a qué se ha filtrado la presunta incurable enfermedad que estaría aquejando al integrante de Ventaneando y que ahora lo tendría luchando por su vida, hospitalizado muy grave e intubado al no poder respirar por sí solo.

Lamentablemente, hace un par de días que Pati Chapoy al fin admitió que su colaborador estaba muy delicado, ya que "está grave e intubado", destacando que: "le hicieron una tomografía, hoy le van a quitar obviamente, el tubo, van a checar que pueda respirar por sí solo, cosa que se le dificulta porque muy lamentablemente no tiene la fuerza en los músculos para que pueda respirar por él mismo", causando una inmensa preocupación en varios.

Pero esa no sería la peor noticia, dado a que poco después, en Chisme No Like afirmaron que su situación es tan delicada que la familia habría decidió llevárselo a un hospital en Estados Unidos en la desesperación para encontrar su milagro y que le salves la vida: "Se ha rumorado que lo planean sacar esta tarde, pero yo lo veo muy complicado. Puede ser en cualquier momento, se ha rumorado que se lo quieren llevar de este hospital a Estados Unidos y nosotros estamos a la espera de eso".

Ahora, tras este lamentable panorama para el actor de Lagunilla Mi Barrio, el polémico periodista de espectáculos, Jorge Carbajal, a través de su canal de YouTube declaró que lo que tiene Daniel es que: "sufre de encefalopatía hepática. La cual aparece en las personas con enfermedades hepáticas crónicas. Además presenta exceso de coagulación". Esto significaría que no hay una cura para lo que padece, sin embargo, hay medicamentos que le darían una larga vida en caso de poder estar estable.

Cabe mencionar que hasta el momento la información de Javier Ceriani, así como la de Carbajal sigue manteniéndose en especulaciones solamente, dado a que la familia no les ha brindado dicha noticia, sino que ellos afirman que han investigado por su lado con sus fuentes, por lo que por ahora lo dicho sobre su presunta enfermedad debe de tomarse con mucha cautela y no tomarla aún como un hecho, sin embargo, se espera que pronto familiares salgan a dar una explicación.

Fuente: Tribuna del Yaqui