Tras cáncer y 30 años en Televisa, exactriz de TV Azteca llega a 'Hoy' con triste noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida villana de las telenovelas, quien comenzó su carrera en Televisa hace más de 30 años, reapareció en el programa Hoy a través de una entrevista exclusiva en la que habló de su reciente lucha contra el cáncer y sorprendió a todo el público. Se trata de la talentosa Andrea Torre, quien es internacionalmente conocida por su personaje de 'La Nena' de Una familia de diez.

La guapa mujer nacida en San Salvador, El Salvador, comenzó su carrera trabajando en el canal infantil Discovery Kids y debutó en la televisora de San Ángel siendo una niña cuando participó en el melodrama Un rostro en mi pasado. Ya con más edad, participó en exitosas novelas como Salud, dinero y amor, Mi destino eres tú, Piel de Otoño, Ni contigo ni sin ti y Las tontas no van al cielo, donde varias veces la hizo de villana.

Torre, quien también ha trabajado en TV Azteca con el melodrama Las malcriadas, dio una inesperada noticia a finales de 2023 cuando anunció que había sido diagnosticada con cáncer de mama, enfermedad que no reveló hasta que ya había ganado la batalla: "Mi marido me encontró la bolita hace 2 años, fui con el ginecólogo y me dijo que era una bolita de grasa, Un año después mi marido la vuelve a encontrar, pero más grande, y pues el resultado (fue cáncer)", contó.

La actriz Andrea Torre

Luego de 19 quimioterapias y 18 radioterapias, actualmente Andrea ya está en su etapa de remisión y hace poco tuvo su primer chequeo post-cáncer, por lo que en entrevista con el programa Hoy contó todos los detalles: "Me fue muy bien, andaba muy nerviosa, pero me dijo que ando perfectamente, me tengo que hacer millones de estudios para ver cómo están todos mis órganos, pero me dijo que voy súper bien", confesó la esposa del productor Pedro Ortiz de Pinedo.

Lastimosamente, Andrea Torre aún no se recupera del todo y ciertas actividades se le dificultan: "Salí a andar en bici con mi hija y no lo logré, me cansé horrible, y me dijo 'bueno, es normal, poco a poco vas a ir avanzando'". Después de ello, los médicos le recomendaron empezar a hacer ejercicio y se inscribió el clases de baile, donde tampoco pudo tener un alto rendimiento: "No aguanté la primera clase".

La salvadoreña contó que otras de las secuelas que tiene por el cáncer es que su piel está sumamente delgada, pero aseguró que ya acudió con el especialista para tratarse. Finalmente, Andrea resaltó que el apoyo de su familia fue vital para vencer a la enfermedad: "Creo que fue un gran equipo, sin ellos no lo hubiera logrado", confesó la artista de 44 años ante las cámaras de Hoy.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy