Tras muerte de integrante de 'Hoy', conductora revela su última voluntad e impacta a Televisa

Ciudad de México.- Una de las conductoras del programa Hoy desató las críticas del público en general debido a que en la más reciente emisión del matutino confesó cuál es su última voluntad, la cual muchos calificaron de inapropiada. Se trata de la también actriz Anel Noreña, quien es parte del programa como colaboradora ya que conduce la sección 40 y 20 donde presenta reportajes que ayudan a personas de la tercera edad.

Como se informó desde la noche de ayer miércoles 21 de febrero, el matutino de Las Estrellas se encuentra viviendo un difícil momento pues todos se encuentran de luto debido a la muerte de Perla, una de las personas que trabajaba en el área de maquillaje y peinado de Hoy. Curiosamente horas antes de la muerte de esta integrante del programa, Anel había revelado a las cámaras cuál era su última voluntad, dejando en shock a los televidentes.

Resulta que la artista mexicana de 79 años destapó por primera vez que cuando ella parta de este mundo, desea que sus restos descansen junto a los del gran amor de su vida, José José, con quien procreó a sus dos hijos. Un reportero le propuso que sus restos sean introducidos al ataúd donde descansa el intérprete mexicano y Anel de inmediato respondió: "Claro, es una caja de allá hasta acá". Esto provocó críticas ya que ella no fue la última esposa de José, pues se divorciaron hace más de tres décadas.

José José y Anel con sus hijos

Noreña, quien participó en telenovelas como La sonrisa del Diablo, Agujetas de color de rosa, Tú y yo, Vivo por Elena y Yo amo a Juan Querendón, también respondió a los rumores que señalan que ya se gastó la herencia del 'Príncipe de la Canción', quien la dejó como heredera universal: "Siempre he sido buena para gastar, gastar repartiendo, ese es el chiste del dinero, si puedes alivianar gente, lo haces".

Además, la famosa mujer rubia abordó el tema de su distanciamiento con su hija Marysol Sosa y le mandó un recadito para recordarle que en cualquier momento puede fallecer: "Si la muerte me sorprende ¡ups! Mari, la que va a llorar eres tú, no yo... yo ya voy a estar en el cielo, a gusto, contenta, habiendo cumplido con la misión que se me dio, ¿a qué venimos al mundo? a conocer al Dios verdadero", expresó Anel Noreña.

