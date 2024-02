Cristian Castro y Mariela terminan por infidelidad; aseguran que él la engañó con trans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo de la farándula mexicana se encuentra en shock debido a que se reportó que la flamante relación que había entre Cristian Castro y la argentina Mariela Sánchez habría llegado a su fin, luego de que arribaran a México apenas hace una semana. Los reportes aseguran que el cantante e hijo de Verónica Castro habría engañado a su novia con una mujer trans en tierras mexicanas.

Como se sabe, 'El Gallito Feliz' y Mariela llegaron al país azteca muy felices y enamorados para iniciar la gira de conciertos que él tiene con Yuri; sin embargo, ya se habrían separado en medio de un escándalo de infidelidad. Así lo reportó la presentadora Florencia de la Ve en el programa Intrusos: "Lo que me dicen es que él la engañó con una mujer trans. En realidad, no sé por qué se le agrega la palabra trans a la palabra mujer. La engañó y listo”, expresó.

Y de acuerdo con el periodista Pablo Layus, el hombre que Cristian Castro mostró ser en Sudamérica fue solo una fachada, pues llegando a CDMX se transformó en alguien completamente distinto: "Lo que sucedió es un cambio muy grande en la personalidad de Cristian. Ese hombre calmado, sosegado, tranquilo, amable y gentil que conocimos acá se transformó en uno muy diferente apenas llegaron a su país. “Es otra persona”, es la frase que me dicen a mí".

Cristian Castro le habría puesto el cuerno a Mariela

Siii, yo vi algunas fotos y ya me pareció que había modificado hasta la vestimenta. Mucho outfit como para salir de noche me parece, mucha ropa como para ir de fiesta”, agregó De la Ve.

Sin embargo, la infidelidad no solo fue el único motivo por el que Mariela habría decidido romper con Castro: "Hubo una situación de infidelidad, pero también un montón de cosas que pusieron de alerta a Mariela y la llevaron a irse prácticamente corriendo, porque la situación se fue agravando y te diría que se tuvo que escapar", explicó. La prensa mexicana ya captó a la argentina en el aeropuerto, a punto de regresar a su país.

Eso sí, los comunicadores resaltaron que Verónica Castro no tuvo nada qué ver en el rompimiento: "Las peleas y las situaciones se dieron entre Cristian y Mariela… esta vez, ella no tuvo nada que ver". Después Pablo manifestó que Sánchez no quiso quedarse en México ante los problemas que ya tenía con el cantante, por lo que decidió regresar a su país con sus acompañantes. "Fueron claves dos amigas de Mariela que la acompañaron y la contuvieron mucho porque estaban al tanto de todo lo que pasaba. Ellas se tenían que volver y Mariela les dijo 'no, yo acá sola no me quedo, acá es un infierno'".

Había gritos, peleas permanentes y muchas acusaciones. Nada que ver ese Cristian con el que nos hablaba y conoció ella acá", añadió.

Fuente: Tribuna