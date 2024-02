Daniel Bisogno despierta y vuelve a respirar solo; estremecen a TV Azteca con fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este viernes 23 de febrero dieron muy buenas noticias a los fans y seres queridos de Daniel Bisogno luego de que Pati Chapoy y Pedro Sola compartieran el nuevo reporte de salud del conductor y confirmaran que ya había sido extubado luego de estar más de una semana conectado a un respirador artificial. Los conductores detallaron que 'El Muñe' despertó y reaccionó bien, pues ya se encuentra respirando por sí mismo.

Fue durante la reciente emisión del programa Ventaneando donde se reveló toda la información: "Afortunadamente tenemos muy buenas noticias en relación a Daniel Bisogno", expresó Pati Chapoy para luego pedirle al 'Tío Peter' que compartiera todos los detalles. Aunque ayer jueves, Sola dijo que los médicos habían decidido dejar a Daniel inducido al coma e intubado por unos días más, esto ya cambió y ahora él se encuentra consciente nuevamente.

Te acuerdas que habían dicho que le iban a quitar el tubo de la respiración, extubarlo, pero que iban a lo mejor a esperar dos o tres días, pues no. Afortunadamente se lo quitaron, respondió Daniel. Ya está respirando por sí solo y obviamente ya lo despertaron".

Posteriormente, Pedro y Chapoy negaron que Daniel haya estado en coma como se informó días atrás: "Alex Bisogno se refiere a un coma inducido, yo creo que es una sedación, lo sedaron, no estuvo en coma inducido, y le fueron bajando un poco los niveles", dijo Sola mientras que la periodista respondió contundente: "¡Fue una sedación!". Asimismo, el también economista contó cómo fue el proceso para que Bisogno despertada:

Cuando vieron que ya podía respirar, le quitaron el tubo, vieron que respiraba".

Finalmente, Pati y 'Pedrito' resaltaron que en estos momentos el exnovio de Mariana Ochoa y Andrea Escalona se está "recuperando" de forma satisfactoria, por lo que no hay que estar preocupados, pero advirtieron que no abandonará el hospital de forma rápida: "Significa que nuestro queridísimo compañero Daniel pronto, no rapidísimo, pero pronto estará fuera del hospital y estaremos con él en su casa; estamos muy contentos todos", mencionó el presentador de 77 años.

Como se sabe, Pati Chapoy había informado días atrás que Daniel se encontraba en terapia intensiva e intubado debido a que estaba muy débil y no podía respirar por sí mismo. Aunque tanto la periodista como el equipo de Ventaneando trataron de omitir detalles sobre la salud de su compañero de 50 años, otras fuentes han asegurado que la gravedad del conductor se debe a que sí padece cirrosis, enfermedad en el hígado que puede ser mortal.

Fuente: Tribuna