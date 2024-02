Daniel Bisogno, grave: Periodista de Televisa desmiente a Chapoy; la hunde con confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida periodista de Televisa, actualmente independiente, Claudia de Icaza, acaba de dejar en claro que para ella no se debería de confiar en la polémica presentadora y periodista de espectáculos, Pati Chapoy, asegurando que la realidad era que Daniel Bisogno sigue muy grave, aparentemente entre la vida y la muerte, desmintiendo sus declaraciones más recientes al respecto, por lo que la hundió con trágica confesión.

Como se sabe, el pasado jueves 22 de febrero, Chapoy en Ventaneando aseguró que Daniel estaba mejorando y pronto sería despertado del como y desintubado, además de que Pedro Sola, declaró que fue sometido delicada operación, pero estaba mucho mejor: "Ayer ya medio abrió los ojos, saludó, su hermano Alejandro está ahí pegado con él, y hay un buen pronóstico de que poco a poco va a ir recuperándose y tendrá que tomarlo con calma, pero es una excelente noticia que recibimos ayer, con una alegría como no se pueden ustedes imaginar".

Y aunque muchos aplaudieron la noticia, hay gente que no le cree nada, tal es el caso de Claudia, la cual mediante su cuenta de X, antes Twitter, señaló que el vespertino y Chapoy no era de confianza pues estaban cediendo al poder y dando falsos testimonios, y aunque no dijo a cual se refería en ese momento, sí expresó que deberían de tener más vergüenza: "¡Tantita madre! ¡Tantita! @VentaneandoUno con su poder a merced del poder".

Tras esto, declaró que hacía referencia al hecho de que Pati estaba mintiendo sobre la salud del hijo de Luis Enrique Guzmán con Mayela Laguna por órdenes de la familia, así ellos quedan bien y hunden a la mujer, destacando que de igual forma lo hacen con Bisogno y sus avances médicos: "La señora Chapoy miente con lo de la supuesta mejoría de Bisogno y miente sobre la salud del hijo de Luis Enrique Guzmán. ¿De qué credibilidad presume?".

Pero, pese a que pensó que tendría apoyo contra los integrantes de TV Azteca, fue todo lo contrario, ya que la atacaron a ella con comentarios como: "Pues entonces muestra el parte médico real. Si no desmientes a la Chapoy con pruebas, la mentirosa eres tú" o "Si tú lo sabes porque no lo dices. Siempre hablando de Paty con un odio que no lo puedes ocultar y ella ni en el mundo te hace", entre muchos otros de este estilo.

Fuente: Tribuna del Yaqui