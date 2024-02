"Es cuestión de tiempo": Hermano de Daniel Bisogno habla de su salud y filtra última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días se ha especulado mucho sobre la salud de Daniel Bisogno y hay quienes incluso se han atrevido a reportar la muerte del conductor, pues se ha informado públicamente que se encuentra muy delicado. Como se sabe, el famoso de 50 años tiene más de dos semanas hospitalizado y esta semana la periodista Pati Chapoy confirmó que se encontraba en terapia intensiva e intubado.

La tarde de ayer jueves 22 de febrero, reporteros del portal Kadri Paparazzi captaron al hermano de Dani, Alex Bisogno, saliendo del nosocomio donde está internado y amablemente respondió a las interrogantes de la prensa. "Se han dicho muchas cosas pero ya estamos acostumbrados, él ya está acostumbrado a que se digan muchas cosas", expresó el también conductor sobre los rumores de fallecimiento que han habido alrededor de su hermano.

"Daniel está bien, en redes sociales lo van a matar, revivir, volver a matar, esa gente vive de eso", añadió y confesó que las 'fake news' sobre la muerte de Bisogno han afectado a su familia, pues hay quienes sí han creído en estos reportes. No obstante, Alex mencionó que por fortuna, 'El Muñeco' se está recuperando de forma satisfactoria: "Daniel sigue bien, cada vez mejor afortunadamente, es cuestión de tiempo (para que lo den de alta)".

Eso sí, el conductor de Al Extremo resaltó que evidentemente la situación que atravesó Bisogno sí fue de riesgo y compartió que estuvo tan delicado de salud porque no se atendió a tiempo: "Tuvo una infección fuerte derivada de la cirugía, se le complicó y se le pasó al pulmón, se tardó en ir al hospital, pero ya está fuera de peligro". Asimismo, Alex precisó cuál fue la verdadera razón por la que el conductor de Ventaneando fue intubado.

Es real que estuvo intubado, pero fue porque entró a cirugía, tiene que estar intubado, lo inducen al coma para operarlo y salió, cuando le quisieron retirar el tubo, se dieron cuenta que estaba débil, pero no fue porque estuviera en una situación de vida o muerte".

El hermano de Bisogno confirmó que se había tardado en ir al hospital porque "tenía miedo" y explicó que de momento no hay una fecha para que sea dado de alta: "Seguirá hospitalizado, todavía no hay una fecha de cuándo vaya a salir y yo creo que estará varios días más, porque está con un antibiótico vía vena". Además, envió el siguiente mensaje a los fans del famoso: "Tendremos Daniel para rato, no se espanten, sí es una situación complicada, pero habrá Daniel para rato".

Cambiando de tema, los reporteros le preguntaron a Alex si él sabía sobre el testamento de Daniel y tras descartar que en su familia se estén peleando por la herencia, confirmó que la última voluntad de su hermano es que su hija Micaela sea la única heredera: "Él sabe a quién le va a dejar, la persona que lo va a recibir es la que lo merece, es la persona que él trajo al mundo y ya", dijo Alex contundente.

