Galilea Montijo confiesa grave problema de salud en Televisa; no puede vivir sin medicamento

Ciudad de México.- Desde que Galilea Montijo se unió al programa Netas Divinas se ha convertido en una persona más abierta con todos sus fans, por lo que es muy común que en este espacio televisivo haga confesiones sobre su vida privada o laboral que casi nadie conoce. En la más reciente emisión del miércoles 21 de febrero, la conductora y actriz de 50 años reconoció ante las cámaras que lamentablemente su vida depende de un medicamento.

Durante el reciente capítulo de 'Las Netas', la famosa mujer tapatía y sus compañeras Paola Rojas, Consuelo Duval, Daniela Magún y Natalia Téllez, platicaron a cerca de las cosas que le generan estrés y qué hacen para contrarrestar esta emoción. Hablando del tema, Gali soltó la confesión de que ella se volvió dependiente a los antidepresivos: "Yo no puedo vivir sin el antidepresivo", confesó la novia del modelo Isaac Moreno.

Y cuando una de sus compañeras le dijo que si no ha tratado de dejar esta adicción, Montijo respondió: "Es terrible, el día que no me tomo mi pastillita en la noche, que es la que me permitió salir de una depresión espantosa, no puedo, no lo puedo dejar". Además, la tapatía confesó qué síntomas tiene cuando se abstiene de tomar el medicamento: "El día que yo no me lo tomo, comienzo con una angustia espantosa, y mira que me quité unas gotitas que son peligrosonas".

Posteriormente, la conductora estelar del matutino Hoy contó que años atrás ella tomaba más medicamentos de este tipo, pero por fortuna ya pudo empezar a desprenderse de algunos de ellos: "Yo vivía con que pastillita pa dormir, pastillita pa despertar, pastillita pa seguir despierta, llegó un punto donde me sentí peor que más del alivio que me daban estas gotitas". Y Montijo compartió qué hace además de tomar antidepresivos para sentirse mejor.

El antidepresivo ha sido mi salvación, me he agarrado del antidepresivo, de hacer ejercicio, de las amigas, del trabajo".

Después sus compañeras de Netas Divinas le recomendaron que debería de tomarse unas vacaciones o una copa de vino para evitar tanto los antidepresivos, sin embargo, ella dijo que esto no es suficiente. La especialista invitada al programa, Nilda Chiaraviglio, finalmente le dijo a Galilea que iba por buen camino ya que antes tomaba más medicamento y poco a poco se ha ido liberando: "Si pudo sin todas las otras, va a poder sin esta, es un asunto de proceso".

Galilea Montijo tuvo problemas de salud previo a Premio Lo Nuestro 2024

Por otro lado, ayer jueves 22 de febrero 'La Gali' sacó tremendo susto a los realizadores de la gala de Premio Lo Nuestro pues aunque se mostró muy animada y contenta por su trabajo en este proyecto, estuvo a punto de desmayarse, por lo que tuvieron que ponerle suero y antibiótico de inmediato. Su publirrelacionista Danna Vázquez al medio de comunicación compartió la posible causa de esta situación: "Desde ayer se sentía mal. Tenía un fuerte dolor estomacal".

